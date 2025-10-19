باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بیست و دومین مسابقات ملی مهارت در اصفهان برگزار شد + فیلم

بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت ایران با حضور بیش از ۷۰۰ شرکت کننده در اصفهان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های دانش آموزان در بیست و دومین دوره مسابقات ملی مهارت با برپایی نمایشگاه رقابتی دانش آموزان وارد مرحله عملیاتی شد. این رقابت‌ها در اصفهان برگزار شد.

 

