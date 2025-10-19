با وقوع جهش در سطح دی اکسید کربن، میزان دی اکسید کربن در جو زمین به ۴۲۴ قسمت در میلیون رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - طبق گزارشی که توسط سازمان جهانی هواشناسی (WMO) منتشر شده است، غلظت دی اکسید کربن در جو زمین در سال ۲۰۲۴ به بالاترین حد تاریخی خود رسید و ۳.۵ قسمت در میلیون افزایش یافت که بزرگترین افزایش سالانه از زمان شروع ثبت داده‌ها در سال ۱۹۵۷ است.

داده‌های اداره ملی اقیانوسی و جوی (NOAA) نشان داد که میانگین غلظت جهانی دی اکسید کربن در سال ۲۰۲۴ به ۴۲۲.۸ قسمت در میلیون رسید که در مقایسه با سال ۲۰۲۳، افزایشی ۳.۷۵ قسمت در میلیون را نشان می‌دهد که معادل ۱۵۰٪ از سطوح پیش از صنعتی شدن (۱۷۵۰) است.

دلایل ثبت این رکورد بالا

این گزارش این جهش را به انتشار مداوم سوخت‌های فسیلی، آتش‌سوزی‌های گسترده و کاهش کارایی جاذب‌های طبیعی کربن مانند جنگل‌ها و اقیانوس‌ها در جذب این گاز نسبت داد.

این سازمان همچنین افزایش بی‌سابقه‌ای در متان (CH₄) و اکسید نیتروژن (N₂O) ثبت کرده است که اثر گلخانه‌ای را افزایش داده و تغییرات اقلیمی را تسریع می‌کنند.

اوکسانا تاراسووا، دانشمند اقلیم‌شناس در سازمان جهانی هواشناسی، توضیح می‌دهد که افزایش دما، توانایی اقیانوس‌ها و جنگل‌ها را در جذب دی‌اکسید کربن کاهش می‌دهد و یک حلقه بازخورد ایجاد می‌کند که گرمایش را تشدید می‌کند.

این گزارش نشان می‌دهد که گرمایش ناشی از تجمع گاز‌های گلخانه‌ای در حال حاضر باعث تغییرات اقلیمی خطرناکی شده است، زیرا دانشمندان شاهد افزایش رویداد‌های شدید آب و هوایی مانند موج گرما، سیل و افزایش سطح دریا هستند که امنیت غذایی، خانه‌ها و زیرساخت‌ها را تهدید می‌کند.

کو بارت، معاون دبیرکل سازمان جهانی هواشناسی، هشدار می‌دهد که افزایش مداوم غلظت دی‌اکسید کربن به این معنی است که با توجه به طول عمر طولانی این گاز در جو، گرمایش فعلی برای دهه‌های آینده ادامه خواهد یافت.

توندرا قطب شمال نیز به منبع جدیدی از کربن تبدیل شده است، که قبلاً یک مخزن بوده است، در نتیجه ذوب شدن یخ‌های دائمی و افزایش آتش‌سوزی‌های ناشی از گرمایش سریع.

کارشناسان سازمان جهانی هواشناسی (WMO) تأکید می‌کنند که کاهش اثرات گرمایش جهانی تنها از طریق کاهش سریع و شدید انتشار گاز‌های گلخانه‌ای امکان‌پذیر است و هشدار می‌دهند که تأخیر در اقدام، کنترل تغییرات اقلیمی را در دهه‌های آینده دشوار خواهد کرد.

منبع: الیوم السابع