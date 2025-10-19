رئیس کمیته امداد شهرستان رودان از واریز کمک 7 میلیارد و 41 میلیون تومانی حامیان به حساب ایتام و محسنین این شهرستان در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین این نهاد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ موسی صادقی، رئیس کمیته امداد شهرستان رودان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، حامیان سخاوتمند در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین، مبلغ 7 میلیارد و 41 میلیون تومان واریز نقدی به منظور رفع مشکلات خانواده های ایتام و محسنین تحت حمایت این نهاد مقدس، به حساب فرزندان معنوی خود واریز نموده اند که این میزان واریزی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 127 درصد رشد داشته است.
صادقی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد 2 هزار و 607 حامی از یک هزار و 934 فرزند یتیم و محسنین را در شهرستان رودان مورد حمایت‌های مادی و معنوی خود قرار داده اند، افزود: این مساعدت های مالی توسط حامیان که به شکل واریز مستقیم به حساب خانواده های ایتام و محسنین نیازمند بوده و با هدف افزایش رفاه و ارتقاء کیفیت زندگی و توانمندسازی این عزیزان انجام شده است.
رئیس کمیته امداد شهرستان رودان در پایان با دعوت از مردم نوع دوست برای پیوستن به طرح اکرام ایتام این نهاد، گفت: همه مردم خیر اندیش می توانند با ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶ یا از طریق وبگاه ekram.emdad.ir و یا مراجعه به کارشناسان اکرام کمیته امداد در طرح اکرام ایتام و محسنین مشارکت نموده و با هر توان مالی که دارند حامی یک یا چند فرزند یتیم و محسنین شوند.
 منبع:کمیته امداد هرمزگان

برچسب ها: کمیته امداد ، هرمزگان
