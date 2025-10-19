دادستان مرکز استان هرمزگان از پلمب كشتارگاه دام بندرعباس به دليل تهديد عليه سلامت عمومی خبر داد. 

باشگاه خبرنگاران جوان ؛عارف اکبری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان به همراه دادیار ویژه حقوق عامه دادسرای بندرعباس از محل کشتارگاه این شهرستان بازدید کردند و وضعیت این مجموعه را به لحاظ نحوه خدمت‌رسانی و رعایت موازین بهداشتی مورد بررسی قرار دادند.

عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان در حاشیه این بازدید اظهار داشت: در پی بازدید میدانی از کشتارگاه دام شهرستان بندرعباس و بررسی وضعیت بهداشتی آن، مشخص شد عملیات ضدعفونی به‌طور منظم انجام نمی‌شود، ضایعات و فضولات حیوانی به‌صورت اصولی دفع نمی‌گردد و ضوابط بهداشتی در فرآیند کشتار رعایت نمی‌شود.

وی افزود: متأسفانه در نتیجه عدم رعایت موازین بهداشتی در کشتارگاه بندرعباس، خونابه، فضولات حیوانی و آلودگی‌های ناشی از آن در سراسر محوطه کشتارگاه که فاقد تصفیه‌خانه است، منتشر شده و محیط را آلوده کرده است.

اکبری تصریح کرد: بر اساس گزارش کارشناسان دامپزشکی و محیط زیست، بی‌توجهی به رعایت موازین بهداشتی در این مجموعه موجب حضور حیوانات ولگرد و افزایش حشرات موذی در محدوده کشتارگاه شده است؛ امری که می‌تواند عامل گسترش بیماری‌های مختلف باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و در راستای اجرای ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مبنی بر جرم‌انگاری تهدید علیه بهداشت عمومی، پس از اخذ نظریه کارشناسی از مراجع ذی‌صلاح، نسبت به اعلام جرم در خصوص مسئولان و متولیان کشتارگاه بندرعباس اقدام شده است.

این مقام قضایی همچنین اظهار داشت: در اجرای بند ۵ ماده ۲ و ماده ۵ دستورالعمل صیانت از حقوق عامه ناظر بر ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور پلمب محل کشتارگاه دام بندرعباس صادر و مراتب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت بهداشتی به شهرداری بندرعباس ابلاغ شد.

دادستان مرکز استان هرمزگان در پایان تأکید کرد: حفظ سلامت عمومی جامعه از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی است و بر این اساس با هرگونه اقدام یا ترک فعلی که منجر به تهدید سلامت مردم شود، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد شد.

منبع:دادگستری هرمزگان