آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند در حالی که روابط دو کشور رو به وخامت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی -  آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که پیش از نشست مقامات اتحادیه اروپا در روز دوشنبه، سفیر خود را از گرجستان فراخوانده است زیرا روابط بین این بلوک و این کشور قفقاز جنوبی رو به وخامت است.

وزارت امور خارجه آلمان در پستی در X اعلام کرد: "ماه‌هاست که رهبری گرجستان علیه" اتحادیه اروپا، آلمان و شخصاً علیه سفیر آلمان، ارنست پیتر فیشر اقدامات تحریک آمیز انجام می دهد."

وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که این فراخوان "برای مشورت در مورد نحوه ادامه کار" است. روز دوشنبه، "شورای امور خارجه اتحادیه اروپا به موضوع گرجستان خواهد پرداخت".

دولت گرجستان هیچ اظهار نظری فوری در این مورد نکرده است. ماه گذشته، وزارت امور خارجه گرجستان فیشر را احضار کرد و اظهار داشت که او بخشی از تلاش‌ها برای ترویج «دستور کار رادیکال» در کشور پیش از انتخابات شهرداری‌ها است که از نزدیک تحت نظر است.

مقامات گرجستان ماه‌هاست که فیشر و دیگر سفرای اتحادیه اروپا را به حمایت از تلاش‌ها برای سرنگونی دولت در تفلیس متهم می‌کنند.

مقامات گرجستان در حال سرکوب چهره‌های مخالف طرفدار اتحادیه اروپا و معترضان خیابانی هستند که پس از انتخابات پارلمانی مناقشه‌برانگیز اکتبر گذشته و تصمیم بعدی دولت برای توقف مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپا، تظاهراتی را برگزار کرده بودند.

