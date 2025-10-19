باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور بیانیهای، جنایت اخیر گروهکهای تروریستی در به شهادت رساندن بزرگان و سران طوایف اهلسنت استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
وحدت، برادری و همزیستی مسالمتآمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.
گروهکهای مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهلسنت، از جمله شهیدان گرانقدر ملا کمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و... بار دیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.
چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثالزدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئههای دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.
عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیروهای مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.