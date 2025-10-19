روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در محکومیت جنایت‌های اخیر گروهک‌های تروریستی در به شهادت رساندن بزرگان طوایف بلوچ بیانیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه با صدور بیانیه‌ای، جنایت اخیر گروهک‌های تروریستی در به شهادت رساندن بزرگان و سران طوایف اهل‌سنت استان سیستان و بلوچستان را به شدت محکوم کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

وحدت، برادری و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم غیور و مؤمن خطه جنوب شرق کشور، همواره زبانزد خاص و عام بوده و دشمنان این سرزمین با اقدامات کور و ناجوانمردانه خود درصدد برهم زدن این انسجام ملی هستند.

گروهک‌های مزدور و وابسته به رژیم منحوس اسرائیل با ارتکاب جنایات اخیر و به شهادت رساندن جمعی از بزرگان و سران طوایف اهل‌سنت، از جمله شهیدان گرانقدر ملا کمال، رضا آذرکیش، پرویز کدخدایی، شمس آسکانی و... بار دیگر ماهیت پلید و ضداسلامی خود را آشکار کردند.

چنین جنایاتی هرگز خللی در اراده راسخ ملت ایران و وحدت مثال‌زدنی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان ایجاد نخواهد کرد و ملت بصیر و ولایتمدار منطقه همچنان با هوشیاری و اتحاد، در برابر توطئه‌های دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.

عاملان و آمران این جنایات به زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید و نیرو‌های مقتدر امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، پاسخ درخور این اقدامات ددمنشانه را خواهند داد.

برچسب ها: نیروی زمینی سپاه پاسداران ، گروه تروریستی
اخبار پیشنهادی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۴۴
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
تا کی میخواید دونه دونه این تروریست ها شکار کنید ، حمله کنید به مراکزشون که عمده افرادشون اونجان! تا لونه های اصلیشون رو نابود نکنید اوضاع همینه!
۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۲ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
یعنی باید سپاه بیانیه بده تا ما بفهمیم یعنی قشنگ دولت و صدا وسیما خودشون رو زدن به اون راه
۶
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
باید انتقام این شهیدان گرفته بشه........

من شیعه هستم ولی شهادت این بزرگواران اهل سنت دل منو به درد آورده...
۵
۶۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۶ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
داعش و گروهک‌های تکفیری دست‌پرورده آمریکا هستند
۴
۵۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
عاملان و آمران به شهادت رساندن بزرگان طوایف بلوچ به‌زودی به سزای اعمال ننگین خود خواهند رسید
۵
۴۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
همیشه منتظر باشیم انتقام بگیریم چرا نمیشه نذاشت اتفاقی افتاد
نظامی ها باید اینو بدونن هر چقدر عقب بشینن اونا پرو تر میشن
۲
۴۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۳ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر فتنه گران داعشی،مرگ بر جنگ طلبان تروریست، مرگ بر وطن فروش تجزیه طلب،.......
۷
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۸ ۲۷ مهر ۱۴۰۴
کی این اتفاق افتاده
۱
۴۸
پاسخ دادن
آخرین اخبار
