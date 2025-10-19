جاسوس موساد در قم اعدام شد

رئیس کل دادگستری قم از اجرای حکم اعدام جاسوس موساد در صبح شنبه ۲۶ مهر خبر داد و گفت: حکم اعدام این جاسوس با تشخیص حکم محارب و مفسد فی‌الارض پس از تأیید دیوان عالی کشور و رد درخواست عفو در زندان قم اجرا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی با بیان اینکه این جاسوس فعالیت و ارتباط خود را با سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونستی از مهر ۱۴۰۲ آغاز و در بهمن همان سال بازداشت شد گفت: پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و جمع‌آوری مستندات کامل از پرونده و اقرار و اعتراف فرد به همکاری و ارسال اطلاعات به سایت‌های رژیم صهیونیستی و طی تشریفات قانونی، این جاسوس به اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی با افسر اطلاعاتی موساد (رژیم صهیونیستی) و ارسال اطلاعات محرمانه برای موساد موضوع ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت و همکاری با دولت‌های متخاصم خارجی (وزارت خارجه آمریکا) به مجازات اعدام محکوم شد.

وی در خصوص نحوه این جاسوسی بیان داشت: این فرد به دلایل شخصی و شغلی اقدام به ارتباط‌گیری با سرویس‌های رژیم صهیونیستی، برقراری جلسات با افسر موساد، همکاری اطلاعاتی و شروع ارسال اطلاعات محرمانه در فضای مجازی به رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی می‌کند که با اقدامات سریع و هوشمندانه دستگاه اطلاعاتی و قضایی کشور شناسایی و از خروج اطلاعات حساس جلوگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان قم با تأکید بر اینکه همکاری و هوشیاری عمومی، ضامن امنیت و استمرار آرامش جامعه اسلامی است، هشدار داد: شهروندان محترم می‌بایست نهایت دقت و مراقبت را به عمل آورده و موارد مشکوک را بلافاصله از طریق کانال‌های ارتباطی مطمئن به مبادی ذی‌صلاح اطلاعاتی، امنیتی و قضایی گزارش دهند.

منبع:دادگستری قم

برچسب ها: دادگستری قم ، جاسوس موساد
خبرهای مرتبط
دستگیری ۲۲ جاسوس رژیم صهیونیستی در استان قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ورود واگن‌های جدید تا پایان سال به مترو قم
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
دوره جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم برگزار می شود
جاسوس موساد در قم اعدام شد
آخرین اخبار
جاسوس موساد در قم اعدام شد
دوره جامع فیلم‌سازی در انجمن سینمای جوانان قم برگزار می شود
ورود واگن‌های جدید تا پایان سال به مترو قم
درخشش دختران تکواندوکاران قم در رقابت‌های استعدادهای برتر کشور
سارق سابقه‌دار در قم با شلیک قانونی پلیس زمین‌گیر شد
برای تکمیل فرودگاه قم، حدود ۱۰ همت اعتبار نیاز است
برگزاری کمیته کنترل و کاهش خطر سیل در استان قم
قاری حرم بانوی کرامت رتبه نخست مسابقات بین المللی قرآن روسیه را کسب کرد