فرماندار رشت گفت : امسال از شهرستان رشت ۵۰۰ دانش‌آموز شامل ۳۰۰ پسر و ۲۰۰ دختر در دو بازه زمانی آبان و آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند و پس از پایان اردوهای دانش‌آموزی، برنامه راهیان‌نور محلات نیز برگزار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  اسماعیل میرغضنفری در جلسه هماهنگی برگزاری اردوهای راهیان‌نور شهرستان رشت اظهار داشت  : راهیان‌نور سفری از غفلت به آگاهی و فرصتی برای بازآفرینی هویت انقلابی در نسل جدید است؛ حرکتی که تداوم برنامه‌های فرهنگی و روایتگری صحیح، ضامن پویایی فرهنگی و تربیتی جامعه خواهد بود.

فرماندار ر شت گفت:  راهیان‌نور یکی از ابتکارات مهم نظام جمهوری اسلامی است،‌این برنامه فرصتی برای ایجاد پیوند میان گذشته پرافتخار کشور و نسل امروز است تا نوجوانان با واقعیت‌های دفاع مقدس و ارزش‌های ایثار و شهادت آشنا شوند.

فرماندار رشت  با بیان اینکه جامعه امروز در معرض هجمه‌های فرهنگی و رسانه‌ای گسترده قرار دارد، گفت: اردوهای راهیان‌نور می‌تواند تحولی عمیق در افکار و نگرش نسل نوجوان ایجاد کند و آنان را نسبت به هویت دینی، ملی و فرهنگی خود حساس‌تر سازد.

میرغضنفری افزود: برگزاری این اردوها تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه تکلیفی اعتقادی و فرهنگی برای تمامی دستگاه‌ها محسوب می‌شود و همه نهادها باید به اندازه باور و تعهد خود در تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی این برنامه نقش‌آفرینی کنند.

وی گفت: امسال از شهرستان رشت ۵۰۰ دانش‌آموز شامل ۳۰۰ پسر و ۲۰۰ دختر در دو بازه زمانی آبان و آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می‌شوند و پس از پایان اردوهای دانش‌آموزی، برنامه راهیان‌نور محلات نیز برگزار خواهد شد.

برچسب ها: راهیان نور ، دانش آموزان
خبرهای مرتبط
اعزام دانش آموزان خواهر بسیجی جلفا به اردوی راهیان نور
در ملایر انجام شد؛
اعزام دانش‌ آموزان دختر به اردوی راهیان نور
اعزام دانش آموزان خواهر بسیجی جلفا به راهیان نور شمالغرب کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
راه اندازی خط پروازی جدید رشت - آستاراخان
پاکسازی بیش از ۶ کیلومتر از رودخانه زرجوب در رشت
آخرین اخبار
پاکسازی بیش از ۶ کیلومتر از رودخانه زرجوب در رشت
راه اندازی خط پروازی جدید رشت - آستاراخان
گیلان میزبان سه رشته ورزشی در هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور
تجلیل از واحدهای نمونه استاندارد در گیلان+ تصاویر