باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ اسماعیل میرغضنفری در جلسه هماهنگی برگزاری اردوهای راهیاننور شهرستان رشت اظهار داشت : راهیاننور سفری از غفلت به آگاهی و فرصتی برای بازآفرینی هویت انقلابی در نسل جدید است؛ حرکتی که تداوم برنامههای فرهنگی و روایتگری صحیح، ضامن پویایی فرهنگی و تربیتی جامعه خواهد بود.
فرماندار ر شت گفت: راهیاننور یکی از ابتکارات مهم نظام جمهوری اسلامی است،این برنامه فرصتی برای ایجاد پیوند میان گذشته پرافتخار کشور و نسل امروز است تا نوجوانان با واقعیتهای دفاع مقدس و ارزشهای ایثار و شهادت آشنا شوند.
فرماندار رشت با بیان اینکه جامعه امروز در معرض هجمههای فرهنگی و رسانهای گسترده قرار دارد، گفت: اردوهای راهیاننور میتواند تحولی عمیق در افکار و نگرش نسل نوجوان ایجاد کند و آنان را نسبت به هویت دینی، ملی و فرهنگی خود حساستر سازد.
میرغضنفری افزود: برگزاری این اردوها تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه تکلیفی اعتقادی و فرهنگی برای تمامی دستگاهها محسوب میشود و همه نهادها باید به اندازه باور و تعهد خود در تحقق اهداف فرهنگی و تربیتی این برنامه نقشآفرینی کنند.
وی گفت: امسال از شهرستان رشت ۵۰۰ دانشآموز شامل ۳۰۰ پسر و ۲۰۰ دختر در دو بازه زمانی آبان و آذرماه به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام میشوند و پس از پایان اردوهای دانشآموزی، برنامه راهیاننور محلات نیز برگزار خواهد شد.