باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ سید رضا حسینی نیک بیان کرد: در استان دو هزار فضای آموزشی با هشتهزار و ۷۰۰ کلاس درس وجود دارد که ظرفیت اسمی آنها پذیرش حدود ۱۷۱ هزار و ۵۰۰ دانشآموز است.
حسینینیک گفت: از این میزان، حدود ۱۲ درصد متعلق به مدارس غیردولتی است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اعتبار مالی سال جاری در این بخش را یکهزار و ۳۹۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: پروژههای عمرانی آموزشی استان از ۱۹۰ مورد به ۲۱۵ پروژه افزایش یافته که پیشبینی میشود تا پایان آبانماه، ۱۳۸ پروژه به بهرهبرداری برسد و تا پایان سال نیز این عدد به حدود ۷۵ درصد تکمیل برسد.
وی خاطرنشان کرد: از میان ۷ هزار و ۷۴۲ پروژه ملی نهضت مدرسهسازی در کشور، سهم استان ۲۱۵ پروژه است که هشت پروژه آن آغاز شده و روند پیشرفت فیزیکی مشخصی دارد.