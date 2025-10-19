شهروندخبرنگار ما تصاویری از بازدید دانشجویان دانشکده علوم پزشکی از تصفیه فاضلاب شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای افزایش تعامل و ارتقاء دانسته‌های کاربردی دانشجویان از فرایند تصفیه فاضلاب شهری، جمعی از دانشجویان بهداشت محیط دانشکده علوم پزشکی از بخش‌های مختلف تصفیه خانه فاضلاب نیشابور بازدید کردند. در این بازدید دانشجویان از قسمت‌های آشغال گیری، ایستگاه پمپاژ، برکه‌های تثبیت، آزمایشگاه و دیگر قسمت‌های تصفیه خانه فاضلاب بازدید و با چگونگی فرآیند تصفیه فاضلاب از ابتدای ورود فاضلاب ورودی تا تصفیه نهایی آشنا و به سوالات مطرح شده پاسخ داده شد.

شایان ذکر است تصفیه خانه فاضلاب نیشابور، با ظرفیت فعلی، ٢۵ هزار متر مکعب در شبانه روز به روش "برکه تثبیت" در حال بهره برداری است و با تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه جدید به روش " لجن فعال" با سرمایه گذاری شرکت فولاد خراسان این ظرفیت به میزان ۴۰هزار متر مکعب در شبانه روز افزایش می‌یابد.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

