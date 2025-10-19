باشگاه خبرنگاران جوان - استقلال در سومین بازی خود در لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه به مصاف الوحدات اردن می‌رود.

تیم فوتبال الوحدات روز دوشنبه و برای برگزاری دیدار حساس برابر استقلال به تهران می‌آید، اما این تیم اردنی در این بازی حساس چند غایب بزرگ دارد.

از جمله غایبان مهم این تیم، محمود شوکت، بازیکن خط میانی است که دچار مشکل ناگهانی سلامتی شد و روز شنبه مجبور شد در بیمارستان بستری شود. او همچنان تحت آزمایش‌های بیشتر است و نمی‌تواند تیم را به ایران همراهی کند.

صالح راتب نیز از دیگر غایبان است؛ او در تصمیمی غیر منتظره از تیم جدا شد و راهی الاتحاد لیبی می‌شود. او با موافقت باشگاه الوحدات، از حقوق قبلی خود به مبلغ ۵۰ هزار دلار صرف‌نظر کرده در نتیجه، او هم تیم اردنی را برابر استقلال همراهی نمی‌کند.

احمد الحراحشة از دیگر غایبان الوحدات در دیدار برابر استقلال است. این بازیکن هفته گذشته دچار حادثه رانندگی شد و به احتمال خیلی زیاد نتواند در این بازی شرکت کند.

هم استقلال و هم الوحدات اگر می‌خواهند راهی دور بعد شوند به سه امتیاز این بازی نیاز دارند چرا که هر دو تیم در دو بازی قبلی خود شکست خورده‌اند و شکست و تساوی در دیدار سوم هم به معنای پایان یافتن شانس صعود آنها به دور بعد خواهدبود.