حملات امروز رژیم اسرائیل به شمال، مرکز و جنوب غزه جان چند فلسطینی را گرفت و همزمان درخواست سران صهیونیست برای از سرگیری جنگ افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - به گفته منابع پزشکی در بیمارستان الاقصی، در حمله رژیم اسرائیل به «الزویداء» در مرکز غزه، پنج فلسطینی به شهادت رسیده و تعداد نامشخصی مجروح شده‌اند.

پیش از این، خبرگزاری فلسطینی وفا گزارش داد که حداقل دو فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به شمال غزه به شهادت رسیده‌اند. 

این رژیم به طور جداگانه حملاتی هوایی را علیه «رفح» در جنوب غزه انجام داده و در بیانیه‌ای آن را تایید کرد.

پیش از این، طارق ابو عزوم، خبرنگار الجزیره از غزه گزارش داد که حماس با گروه‌های مسلح تحت حمایت رژیم اسرائیل در غزه درگیر شده است و افزود که خصومت‌ها بین فلسطینی‌ها و نیرو‌های صهیونیست به همین دلیل آغاز شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اسرائیل همچنین بیانیه‌ای منتشر کرده و گفته است که این اقدام نظامی پس از مشورت با مقامات ارشد دفاعی انجام شده است. به طور کلی گفته می‌شود درخواست‌ها در رژیم اسرائیل برای از سرگیری نسل‌کشی افزایش یافته است. بنی گانتز، رئیس مخالفان و عضو سابق کابینه جنگ رژیم اسرائیل مدعی است که همه گزینه‌ها باید برای تل‌آویو روی میز باقی بماند، «از جمله بازگشت به مانور نظامی».

همچنین، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق و رقیب نتانیاهو، گفت که حماس کنترل غزه را دوباره به دست گرفته و مدعی شد که «این گروه باید نابود شود».

حماس روز گذشته اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس (۱۸ مهرماه) رژیم اسرائیل ۴۷ بار آن را نقض کرده و به گفته منابع پزشکی، از آن زمان تا کنون دست کم ۵۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حملات اسرائیل ، نوار غزه ، بنیامین نتانیاهو
