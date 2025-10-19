کشاورزان نیکوکار شهرستان بناب امسال ۲۵۰ اصله درخت در قالب طرح شجره طیبه برای کمک به نیازمندان اهدا کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حجت الاسلام آقا محمدی مسئول اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت:محصولات حاصل از این درختان بین نیازمندان همان منطقه توزیع می‌شود.

وی افزود: این درخت‌ها شامل گردو، زرد آلو، بادام و انگور است.

وی درآمد حاصل از محصولات درختان پلاک کوبی شده در طرح شجره طیبه استان در سال جاری را در شهرستان بناب قریب به سی میلیون تومان اعلام کرد.

در شهرستان بناب در دو سال اخیر بیش از یکصد هزار اصله درخت در طرح شجره طیبه پلاک کوبی شده است.

در طرح زکات شجره طیبه، محصول درختان معین شده برای زکات، بین نیازمندان توزیع می‌شود.