تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در نخستین بازی خود تایلند را با نتیجه ۷۲_ ۲۹ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم کبدی پسران ایران در گام نخست برابر تایلند با نتیجه ۷۲ بر ۲۹ به برتری قاطع دست یافت. تیم کشورمان در دومین دیدار خود به مصاف بنگلادش می‌رود.

سیدجواد موسوی سرمربی تیم کبدی پسران پس از این دیدار، گفت: خوشبختانه اولین بازی ما با برد همراه شد. البته کارمان سخت آغاز شد، چرا که جابه‌جایی زمان بازی، مقداری تاثیر داشت. بچه‌ها با فضا آشنایی نداشتند، ولی با گذشت یک نیمه همه چیز طبق روال پیش رفت. در نهایت با نتیجه قاطعی پیروز شدیم تا بعد از یک استراحت کوتاه، به مصاف بنگلادش برویم.

تیم ملی کبدی دختران کشورمان هم عصر امروز در گام نخست به مصاف سریلانکا می‌روند.