تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در نخستین بازی خود تایلند را با نتیجه ۷۲_ ۲۹ شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - ملی‌پوشان کشورمان در دومین گام عصر امروز رو در روی بنگلادش قرار می‌گیرند. 

 تیم ملی کبدی دختران کشورمان هم عصر امروز در گام نخست به مصاف سریلانکا می‌روند.

برچسب ها: تیم ملی کبدی ، کبدی بانوان
خبرهای مرتبط
نخستین اردوی تیم ملی کبدی بانوان در مازندران
بانوی عضو تیم ملی کبدی به جای هانگژو در کما به سر می‌برد + فیلم
۲۱ بازیکن به اردوی تیم ملی کبدی بانوان دعوت شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
وحید هاشمیان هم رفتنی شد/ اوسمار گزینه جدی سرمربیگری پرسپولیس است
مدال طلای فاطمه مجلل در روئینگ قهرمانی آسیا
مهاجم بارسلونا به مادرید می‌رود
پیام رضا درویش بعد از استعفا از پرسپولیس
محکومیت حامد لک با شکایت تراکتور
جایگاه رامین در استقلال متزلزل شد
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
امروز سرمربی جدید پرسپولیس معرفی می‌شود؟
آشتیانی: پرسپولیس باید از اول کوبیده و ساخته شود/ کارترون مربی فوق العاده‌ای است
تکواندو قهرمانی جهان؛ شروع دوباره مهدی حاجی موسائی در وزن جدید
آخرین اخبار
پیروزی ملی پوشان کبدی مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
افزایش چشمگیر اماکن ورزشی در مجموعه آزادی با طرح‌های جدید شرکت توسعه
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
بازیکن خارجی استقلال در اختیار کمیته انضباطی قرار گرفت
اینانلو: هیچ کدام از گزینه‌های مطرح شده برای مدیریت پرسپولیس مدنظرمان نیستند
آشتیانی: پرسپولیس باید از اول کوبیده و ساخته شود/ کارترون مربی فوق العاده‌ای است
محکومیت حامد لک با شکایت تراکتور
احتمال غیبت طارمی در بازی با بارسلونا قوت گرفت
جایگاه رامین در استقلال متزلزل شد
تکواندو قهرمانی جهان؛ شروع دوباره مهدی حاجی موسائی در وزن جدید
پیروزی اینترمیامی با هت تریک مسی
کارلوس آلکاراس ۰ - ۲ یانیک سینر/ مرد هویجی قهرمان جام ۶ میلیون دلاری شد
امروز سرمربی جدید پرسپولیس معرفی می‌شود؟
مهاجم بارسلونا به مادرید می‌رود
مدال طلای فاطمه مجلل در روئینگ قهرمانی آسیا
صدرنشینی استان تهران در المپیاد استعداد‌های برتر ورزش دختران تا پایان روز شنبه ۲۶ مهر