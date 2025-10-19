تیم ملی کبدی جوانان پسر کشورمان در نخستین بازی خود تایلند را با نتیجه ۷۲_ ۲۹ شکست داد.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u00a0 - \u0645\u0644\u06cc\u200c\u067e\u0648\u0634\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u06af\u0627\u0645 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u0628\u0646\u06af\u0644\u0627\u062f\u0634 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u0645\u06cc\u200c\u06af\u06cc\u0631\u0646\u062f.\u00a0\n\u00a0\u062a\u06cc\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u06a9\u0628\u062f\u06cc \u062f\u062e\u062a\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0647\u0645 \u0639\u0635\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u06af\u0627\u0645 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0628\u0647 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u0633\u0631\u06cc\u0644\u0627\u0646\u06a9\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u0646\u062f.