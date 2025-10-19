در روز‌های اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می‌برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاند شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در روز‌های اخیر ادعای اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان که به جرم قاچاق عمده مواد مخدر و سرقت مسلحانه خشن در زندان به سر می‌برند تبدیل به خبر اول رسانه‌های معاندین و عوامل رسانه‌ای آنها در فضای مجازی شده است. 

پیگیری‌ها نشان می‌دهد اعتصاب غذای ادعایی صورت گرفته در برخی از بند‌های زندان قزلحصار صورت گرفته بود که محل نگهداری قاچاقچیان عمده موادمخدر و سارقان مسلح خشن است.

افرادی که عده‌ای از آنها با پخش عمده موادمخدر خانواده‌های زیادی را از متلاشی کرده و سارقین مسلح خشنی که با اقدامات ضد امنیتی خود امنیت روانی جامعه را هدف گرفته‌اند.

اما واقعیت چیست؟ 

ضد انقلاب همواره برای هجمه و ایجاد فشار رسانه‌ای به نظام جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌کند از اقشار مختلف جامعه بهره‌گیری کند. 

این بار قاچاقچیان و سارقان مسلحی که در چنگال قانون گرفتار شده‌اند، بازیگر نقش اول سناریوسازی ضد انقلاب شده‌اند. 

تصاویر منتشر شده از قزلحصار در نگاه اول عده‌ای زندانی را نشان می‌دهد که در راهرو نشسته و اعتصاب غذا کرده‌اند، اما بلافاصله پس از اتمام سناریو مورد نظر سفارش‌دهندگان، سفره غذا پهن شده و اعتصاب‌کنندگان به صرف غذا مشغول می‌شوند.

در فیلمی که دوربین‌های مداربسته زندان جمعه شب ۲۵ مهر ضبط کرده‌اند نشان می‌دهد زندانی‌ها در حسینیه اندرزگاه برای شام ساندویچ صرف کرده‌اند. 

همچنین فیلمی که ظهر امروز ۲۷ مهر ثبت شده نشان می‌دهد، وعده ناهار تحویل گرفته شده و میان زندانی‌ها توزیع شده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: میزان

برچسب ها: زندانی ، زندان قزل حصار
خبرهای مرتبط
آزادی ۱۵ زن زندانی؛ شرط بخشش هوو
پنج استان کشور بدون زندانی تعزیراتی شدند
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
کاهش کیفیت هوای تهران در روز‌های آینده
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
آخرین اخبار
سارق کارت‌های بانکی مسافران در مترو تهران به دام پلیس افتاد
تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
کاهش کیفیت هوای تهران در روز‌های آینده
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
آمار بالای تصادفات خودرو‌ها با موتورسیکلت در پایتخت + فیلم
آخرین هشدار به شهرداری تهران درباب نظافت شهر و حفظ درختان
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
تفکر درآمدزایی شهرداری از طرح ترافیک نمک بر زخم مردم می‌پاشد
۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شدند
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
پوشاک حجاب گران‌تر از سایر پوشاک نیست
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است