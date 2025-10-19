فرمانده انتظامی هویزه از جزییات تیراندازی پلیس به یک خودرو در هویزه خبر داد و گفت: فرمانده انتظامی استان دستورات ویژه برای بررسی موضوع را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس، مالک حزبائی اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه ۲۵ مهر، ماموران انتظامی حین گشت‌زنی یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکی بدون پلاک را مشاهده کردند و برای بررسی موضوع به راننده دستور ایست دادند که وی بدون توجه اقدام به فرار کرد و در تعقیب و برابر قانون به‌کارگیری سلاح اقدام به توقیف خودرو می‌کنند.

وی با بیان اینکه ماموران انتظامی پس از توقف خودرو، متوجه حضور دو خردسال در صندلی عقب شدند، افزود: این دو خردسال که مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آن‌ها با وجود اقدامات پزشکی فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی هویزه با ابراز تأسف و تسلیت به خانواده متوفی، عنوان کرد: فرمانده انتظامی استان برای بررسی پرونده دستورات ویژه را صادر کرد که نتیجه تحقیقات اطلاع‌رسانی خواهد شد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس