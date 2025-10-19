نمایشگاه عرضه محصولات روستایی و عشایری با عنوان «از مزرعه تا سفره» در شهرستان جعفرآباد تا دوم آبان به مدت یک هفته میزبان شهروندان برای بازدید و خرید محصولات روستایی و عشایری خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه از مزرعه تا سفره در شهرستان جعفرآباد قم با هدف حمایت از تولیدات بومی، معرفی ظرفیت‌های روستایی و توسعه اقتصاد محلی از امروز یکشنبه به مدت یک هفته، هر روز از ساعت ۱۶ تا ۲۲ میزبان ۴۲ غرفه روستایی و یک غرفه عشایری در محوطه فرمانداری شهرستان جعفرآباد است.

ابراهیمی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم امروز به همراه فرماندار جعفرآباددر بازدید از این نمایشگاه گفت: برخی از روستا‌های این منطقه تولیدات خود را به کشور‌های همسایه صادر می‌کنند که این امر بسیار قابل توجه است.

او افزود: «نمایشگاه «از مزرعه تا سفره» مصداقی از توجه به مشاغل خانگی و توانمندسازی روستاییان است که ضمن حفظ کرامت انسانی روستاییان، از مهاجرت آنان جلوگیری کرده و برای آنها اشتغال آبرومند و درآمدزایی ایجاد می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قم از پیشنهاد ایجاد یک نمایشگاه دائمی در محور جعفریه – که یکی از شریان‌های اصلی استان است – به فرماندار خبر داد و گفت: این امر باعث می‌شود مسافرانی که از این محور تردد می‌کنند، با توانمندی‌های منطقه آشنا شده و به توسعه و توانمندسازی هرچه بیشتر روستاییان کمک شود.