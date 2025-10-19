باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد حماس در حال برنامهریزی حملهای علیه برخی گروهها در غزه است و آن را «نقض شدید آتشبس» خواند، جنبش حماس این بیانیه را رد کرد.
حماس امروز (یکشنبه) در بیانیهای اعلام کرد که ادعاهای آمریکا نادرست بوده و «کاملاً با تبلیغات گمراهکننده اسرائیل همسو است و پوششی برای ادامه جنایات اشغالگران و تجاوز سازمانیافته» علیه فلسطینیان در غزه فراهم میکند.
وزارت خارجه آمریکا اواخر روز گذشته اعلام کرد که «گزارشهای معتبری» دریافت کرده مبنی بر اینکه حملات حماس به فلسطینیان در غزه، یک طرح برنامهریزی شده است و آمریکا میانجیگران توافق آتشبس از جمله قطر، ترکیه و مصر را از این اقدامات مطلع کرده است.
این وزارتخانه مدعی شد که اگر این حملات ادامه یابد، آمریکا ساکت نخواهد نشست و «اقداماتی برای حفظ آتشبس انجام خواهد شد».
گردانهای عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس امروز (یکشنبه) در واکنش به ادعای نقض آتش بس، با صدور بیانیهای اعلام کرد که قسام بر تعهد کامل خود به اجرای تمام توافقات به ویژه آتشبس در سراسر نوار غزه تأکید دارد. گردانهای قسام همچنین با اشاره به گزارشهایی مبنی بر وقوع درگیری در منطقه رفح اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیریهایی که در منطقه رفح رخ میدهد، نداریم». قسام دلیل این بیاطلاعی را «مناطق قرمز» توصیف کرد که تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با نیروهای باقیمانده مقاومت در آن مناطق از زمان از سرگیری جنگ در اسفند ماه سال گذشته، قطع شده است.
ظهر امروز، در پی رخنه امنیتی خطرناک در میان مزدوران وابسته به ارتش رژیم اسرائیل در نوار غزه، شماری از نظامیان اسرائیلی در منطقه رفح کشته و زخمی شدند. همزمان با این رخداد، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را به مناطق شرق خانیونس، الدیر و جبالیا تشدید کرده است.
منبع: الجزیره