پس از ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس توسط حماس، این جنبش آن را رد کرده و «پوششی برای ادامه جنایات اشغالگران» دانست. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از اینکه وزارت امور خارجه آمریکا ادعا کرد حماس در حال برنامه‌ریزی حمله‌ای علیه برخی گروه‌ها در غزه است و آن را «نقض شدید آتش‌بس» خواند، جنبش حماس این بیانیه را رد کرد.

حماس امروز (یکشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد که ادعا‌های آمریکا نادرست بوده و «کاملاً با تبلیغات گمراه‌کننده اسرائیل همسو است و پوششی برای ادامه جنایات اشغالگران و تجاوز سازمان‌یافته» علیه فلسطینیان در غزه فراهم می‌کند.

وزارت خارجه آمریکا اواخر روز گذشته اعلام کرد که «گزارش‌های معتبری» دریافت کرده مبنی بر اینکه حملات حماس به فلسطینیان در غزه، یک طرح برنامه‌ریزی شده است و آمریکا میانجی‌گران توافق آتش‌بس از جمله قطر، ترکیه و مصر را از این اقدامات مطلع کرده است.

این وزارتخانه مدعی شد که اگر این حملات ادامه یابد، آمریکا ساکت نخواهد نشست و «اقداماتی برای حفظ آتش‌بس انجام خواهد شد». 

گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی حماس امروز (یکشنبه) در واکنش به ادعای نقض آتش بس، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که قسام بر تعهد کامل خود به اجرای تمام توافقات به ویژه آتش‌بس در سراسر نوار غزه تأکید دارد. گردان‌های قسام همچنین با اشاره به گزارش‌هایی مبنی بر وقوع درگیری در منطقه رفح اعلام کرد: «ما هیچ اطلاعی از حوادث یا درگیری‌هایی که در منطقه رفح رخ می‌دهد، نداریم». قسام دلیل این بی‌اطلاعی را «مناطق قرمز» توصیف کرد که تحت کنترل رژیم صهیونیستی بوده و ارتباط با نیرو‌های باقی‌مانده مقاومت در آن مناطق از زمان از سرگیری جنگ در اسفند ماه سال گذشته، قطع شده است.

ظهر امروز، در پی رخنه امنیتی خطرناک در میان مزدوران وابسته به ارتش رژیم اسرائیل در نوار غزه، شماری از نظامیان اسرائیلی در منطقه رفح کشته و زخمی شدند. هم‌زمان با این رخداد، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را به مناطق شرق خان‌یونس، الدیر و جبالیا تشدید کرده است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنبش حماس ، نقض آتش بس ، رفح
خبرهای مرتبط
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود
بهانه جویی جدید واشنگتن علیه حماس در صحنه غزه
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
سارکوزی دوران حبس خود را در سلول انفرادی سپری می‌کند
تظاهرات علیه ترامپ در سراسر آمریکا میلیونی شد + تصاویر
قمار ترامپ با زلنسکی
وزیر خارجه سوریه اولین سفر رسمی خود را به چین انجام خواهد داد
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
آخرین اخبار
القسام از کشف جسد یک اسیر اسرائیلی دیگر خبر داد
حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه نصیرات؛ ۳ فلسطینی به شهادت رسیدند
حماس ادعای آمریکا درباره نقض آتش‌بس را رد کرد
نقض آتش‌بس در سراسر غزه؛ نتانیاهو به دنبال بهانه برای از سرگیری نسل‌کشی
گردان‌های قسام: اطلاعی از درگیری‌ها در رفح نداریم
آلمان سفیر خود را از گرجستان فراخواند
ترسیم «خط زرد» در غزه؛ اسرائیل ۵۳ درصد از نوار غزه را منطقه نظامی اعلام کرد
تحویل پیکر ۱۵ اسیر فلسطینی شهید دیگر به وزارت بهداشت غزه
جزئیات سرقت جواهرات گرانقیمت از موزه لوور پاریس
فرودگاه مونیخ آلمان پس از گزارش‌های مربوط به پهپاد‌ها بسته شد
حمله سایبری بلندمدت آمریکا به زیرساخت حیاتی زمان‌سنجی چین
غیبت شینزو آبه، بحران تازه در روابط واشینگتن و شرق
واشنگتن پست: ویتکاف هیئت اوکراینی را برای دادن امتیاز در دونتسک تحت فشار قرار داد
نفوذ امنیتی بزرگ در رفح؛ کشته و زخمی شدن تعدادی نظامی اسرائیلی 
بزرگراه اصلی کالیفرنیا به دلیل رزمایش تیراندازی زنده ارتش آمریکا مسدود شد
واکنش حماس به ادعای نقض آتش‌بس در رفح
بن گویر از نتانیاهو خواست تا جنگ در غزه را «به طور کامل از سر بگیرد»
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به رفح و نقض آتش‌بس
حمله پهپادهای اوکراینی به کارخانه گاز اورنبورگ؛ آتش‌سوزی در تأسیسات انرژی روسیه
ایرانِ پیروز؛ روایتی که ترامپ آن را درک نمی‌کند
شهادت جوان فلسطینی به دست اشغالگران صهیونیست در کرانه باختری
رئیس جمهور کلمبیا خواستار توضیح آمریکا درباره حمله به یک قایق ماهیگیری شد
ظرفیت‌های صادراتی افغانستان در نمایشگاه بیرجند؛ از خشکبار تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک
هشدار سازمان ملل درباره افزایش تهدید مهمات منفجر نشده در غزه
راه نجات کوبا از تحریم‌های آمریکا؛ پیوند با چین و روسیه
آتش بس دایمی به امضا رسید؛ نه حملات تروریستی و نه حملات پهپادی
نقض سیستماتیک آتش‌بس؛ اسرائیل چگونه بحران انسانی در غزه را تشدید می‌کند؟
موشک‌های تاماهاوک قادر به تغییر موازنه قوا در درگیری اوکراین نیستند
حماس ادعا‌های آمریکا را همسو با تبلیغات گمراه کننده رژیم صهیونیستی دانست
نتانیاهو: جنگ با ایران ۴۰ سال ذهن مرا مشغول کرده بود