باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱میلیون و ۶۷ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۷ میلیون تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان