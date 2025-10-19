امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۱میلیون و ۶۷ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ 
سکه طرح جدید  ۱۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
سکه طرح قدیم ۱۰۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان
نیم سکه  ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۷ میلیون تومان 
طلای ۱۸ عیار  ۱۱ میلیون و ۶۷ هزار تومان 
طلای ۲۴ عیار  ۱۴ میلیون و ۷۵۴ هزار تومان 
