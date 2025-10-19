برانکو ایوانکوویچ از مذاکراتش با پرسپولیس برای هدایت این تیم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرسپولیس دیشب در هفته هفتم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ - ۱ مقابل خیبر خرم آباد شکست خورد تا کاسه صبر هواداران از نتایج ضعیف در فصل جاری لبریز شود. رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس پس از این شکست از سمتش استعفاء داد و پیمان حدادی به عنوان سرپرست مدیرعاملی انتخاب شد.

انتقادات از وحید هاشمیان سرمربی سرخپوشان نیز به اوج خود رسیده است و گفته می‌شود در جلسه امشب هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس احتمال برکناری او وجود دارد.  

از هفته‌های پیش نام‌هایی همچون اوسمار و پاتریس کارترون برای جانشینی وحید هاشیمان شنیده می‌شد و حتی کارترون با فالو کردن صفحه اینستاگرام پرسپولیس به حضورش روی نیمکت سرخ‌های پایتخت قوت بخشید.

برانکو ایوانکوویچ در گفت و گویی با خبرگزاری تسنیم خبر مذاکره با باشگاه پرسپولیس را تایید و این مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد.

برانکو کارنامه درخشانی در پرسپولیس داشته و با این تیم ۳ بار قهرمان لیگ برتر و یک بار قهرمانی جام حذفی شده است. برانکو در فصلی که پنجره نقل و انتقالاتی پرسپولیس بسته شده بود موفق شد به فینال لیگ قهرمانان آسیا برسد، اما در فینال مقابل کاشیما ژاپن ناکام ماند و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

برچسب ها: برانکو ایونکوویچ ، پرسپولیس ، وحید هاشمیان
