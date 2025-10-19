شهروندخبرنگار ما فیلمی از بازدید گردشگران جشنواره بین المللی مرنجاب در محوطه تاریخی ویگل شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش ویژه جشنواره بین‌المللی مرنجاب با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان استانی و کشوری، گردشگران داخلی و خارجی، نماینده مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، شهردار و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان برگزارشد. در حاشیه این همایش گردشگران ازمحوطه تاریخی ویگل در این شهرستان بازدید کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: نفیسه آذرنگ - اصفهان

