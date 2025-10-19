حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز غزه سه شهید و چند مجروح برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک منبع پزشکی در بیمارستان العوده گفت که در حمله رژیم اسرائیل به اردوگاه آوارگان نصیرات، سه فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه و نزدیک شهر دیر البلح قرار دارد. این اردوگاه یکی از اردوگاه‌های اصلی فلسطینیان آواره در نوار غزه است.

ارتش رژیم اسرائیل ساعاتی پیش تایید کرد که حملات هوایی و توپخانه‌ای را به اهدافی در جنوب غزه انجام داده است؛ این اعلامیه امید‌ها برای ادامه آتش‌بس را کمرنگ کرده است.

به طور جداگانه حملاتی در شمال غزه نیز گزارش شد و خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد که دو فلسطینی در این حملات به شهادت رسیده‌اند.

حماس روز گذشته اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس (۱۸ مهرماه) رژیم اسرائیل ۴۷ بار آن را نقض کرده و به گفته منابع پزشکی، از آن زمان تا کنون دست کم ۵۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره