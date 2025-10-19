باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در مراسم اختتامیه پنجمین دوره پایش محیط زیستی و جلوگیری از آلودگی منابع آب آشامیدنی استان فارس در شیراز با تاکید بر اینکه حقوق محیط زیست یکی از مهمترین حقوق بنیادین بشر در دنیاست، بر لزوم توجه ویژه به این حق اساسی تاکید کرد.
استاندار فارس افزود: حقوق محیط زیست در کنار حق آموزش، مسکن، شغل شرافتمندانه، حق حیات و کرامت ذاتی، جایگاه ویژهای دارد.
او با اشاره به پرداختن قانون اساسی به عنوان مهمترین سند میثاق ملی به حقوق محیط زیست، ادامه داد: اهمیت این موضوع بهگونهای است که در بسیاری از اسناد سازمانملل، شورای امنیت و همچنین در معاهدات منطقهای و دوجانبه بین کشورها نیز بر آن تاکید شده است.
نماینده عالی دولت فارس خاطرنشان کرد: امروز رشته حقوق محیط زیست به عنوان یکی از شاخههای مهم و مستقل حقوق در دانشگاهها تدریس میشود و به عنوان حقی اکتسابی برای جوامع به رسمیت شناخته شده است.
امیری با اشاره به پیچیدگی زندگی صنعتی گفت: نمیتوان در جهانی که به سمت صنعتی شدن پیش میرود، تاثیر صنعت بر محیط زیست را نادیده گرفت و همزمان از حقوق بشر سخن گفت؛ پیچیدگی زندگی امروزی، سایه سنگینی بر محیط زیست انداخته و نیازمند توجه جدی است.
او در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در کشور در حوزه محیط زیست، تمرکز بیشتر این تلاشها بر «مباحث متعارف» را یادآور شد و هشدار داد: در کنار مسائل متعارف، با پدیدههای نوظهور زیستمحیطی نیز مواجهیم که با ابزارهای متعارف قابل رصد و کنترل نیستند.
استاندار فارس امواج و فرکانسهای رادیویی را نمونهای از این تهدیدات نامرئی برشمرد که تاثیرشان بر سلامت انسان و محیط زیست بهطور مستقیم قابل مشاهده نیست و بیان کرد: برخی از این پدیدههای نوظهور بر سلامت جسمی انسان و حتی بر مواد غذایی، فرآوردههای دامی و زراعی اثر میگذارند و لازم است در پژوهشها و اقدامات زیستمحیطی به آنها توجه ویژه شود.
امیری بر لزوم افزایش تمرکز بر موضوعات نوظهور محیط زیستی و اولویتبندی پژوهشها مطابق با شرایط فعلی تاکید کرد.
او استفاده از فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی در پایش و مدیریت محیط زیست را ضروری خواند و گفت: بسیاری از چالشهای زیستمحیطی امروز به رغم اهمیت بالا، در منظر عموم دیده نمیشوند و از همین رو، توجه کافی به آنها صورت نمیگیرد.
هشدار درباره مصرف بیرویه انرژی/ معضل دفع پسماند در فارس
محمود رضایی کوچی اظهار کرد: امروز شاهد هستیم که کمبود منابع زیستی در شهرهای بزرگ کشور، همانند سایر کشورهای جهان وجود دارد و هنوز با شرایط مطلوب فاصله داریم.
او با اشاره به چالشهای زیستمحیطی شهرها ادامه داد: امروزه در شهرها، گازهای آلاینده باعث آلودگی هوا میشوند که نتیجه آن بروز بیماریها و مرگ زودرس است؛ آلودگیهای صوتی نیز از دیگر چالشهاست.
رضایی کوچی اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی در استان، موضوع دفع پسماندهاست که تعداد قابل توجهی از شهرستانهای استان با این چالش مواجه هستند.
معاون عمرانی استاندار فارس گفت: مصرف بیرویه انرژی، علاوه بر ایجاد آلودگی، موجب ناترازی در تامین انرژی نیز میشود.
رضایی کوچی افزود: هرچند امسال ظرفیت مخازن سوخت کشور نسبت به سالهای قبل بهتر است، اما پیشبینی میشود در فصل سرد سال (دی و بهمن) ناترازیهایی بهویژه در زمینه تامین گاز صنایع رخ دهد.
او ادامه داد: فرمانداران باید از هماکنون نسبت به این موضوع توجه جدی داشته باشند و در کنار آن، آگاهیرسانی عمومی برای جلوگیری از مصرف بیرویه انرژی در جامعه صورت گیرد.
رضایی اظهار کرد: دستیابی به محیطزیستی سالم، شرط اصلی دستیابی به جامعهای سالم و توسعهگراست و همه دستگاهها باید در مسیر حفاظت و بهبود شرایط زیستمحیطی استان همافزایی و همکاری مؤثر داشته باشند.
در پایان این مراسم، از دستگاههای برتر استان در حوزه «پایش محیط زیستی و جلوگیری از آلودگی منابع آب شرب» تقدیر شد.
منبع: استانداری فارس