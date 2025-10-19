شاخه نظامی حماس اعلام کرد که جسد یک اسیر دیگر پیدا شده و در صورت مناسب بودن شرایط، امروز آن را به رژیم اسرائیل تحویل خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گردان‌های القسام (شاخه نظامی حماس) اعلام کرد جسد یک اسیر دیگر را پیدا کرده است و گفت که اگر شرایط در محل مناسب باشد، امروز به رژیم اسرائیل تحویل داده خواهد شد.

این جنبش شب گذشته نیز جسد دو اسیر اسرائیلی دیگر را تحویل صلیب سرخ داد.

اعتقاد بر این است که اجساد اسرای صهیونیست زیر انبوهی از آوار ایجاد شده توسط بمباران اسرائیل دفن شده‌اند که نیاز به ماشین‌آلات سنگین و فناوری پیشرفته اسکن دارد. افزون بر این، بسیاری از رزمندگان مقاومت که از محل اسرا محافظت یا آنها را ثبت می‌کردند، در حملات اسرائیل به شهادت رسیدند و اطلاعات حیاتی همراه با آنان از دست رفته است. به همین دلیل، دسترسی به این اسرا بسیار دشوار خواهد بود.

با این حال، حماس طبق توافق آتش‌بس به جست‌و‌جو برای یافتن باقی اجساد ادامه داده است. هرچند گفته می‌شود شناسایی برخی از آنها ممکن است نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته باشد.

منبع: الجزیره