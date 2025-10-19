شهروند خبرنکار ما تصاویری از رفع اتفاق خط اصلی شبکه توزیع آبرسانی ٣۵۰ آزبست خیابان ١۵ خرداد شهرستان نیشابور را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - آب یکی از منابع حیاتی محسوب می‌شود بنابراین با توجه به حساسیت موضوع و تامین آب شرب رفع اتفاق خط اصلی شبکه توزیع آبرسانی ٣۵۰ آزبست خیابان ١۵ خرداد در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی صورت گرفت. در همین راستا برخی مناطق مرکز شهر از این خط، اکیپ مدیریت بحران و اتفاقات، نسبت به رفع اتفاق توسط کلمپ ٣۵۰ در کمترین زمان اقدام و شبکه وارد مدار بهره برداری شد؛ بنابراین به منظور حفظ و نگهداری این منبع حیاتی سامانه تلفنی ۱۲۲ حوادث و اتفاقات، به صورت ۲۴ ساعت پاسخگوی مشترکین محترم شرکت آب و فاضلاب شهرستان نیشابور خواهد بود.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.