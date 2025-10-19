باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، گفت: هر جا کارخانه‌های ما کالای باکیفیت تولید کنند، دنیا خواهان آن خواهد بود.

رضا رحمانی با اشاره به نقش راهبردی تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی، افزود: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و وظیفه ماست که امور را برای آنان تسهیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه‌ها هم‌افزا عمل کنند تا مسیر تولید کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر شود، خاطرنشان کرد: با وجود ایجاد سامانه‌های متعدد برای تسهیل امور، گاهی این سامانه‌ها خود به مانعی برای کار تبدیل می‌شوند و حتی نبود نیرو در گمرک روند تجارت را کند می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به دستاورد‌های اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال جاری رشد قابل‌توجهی در حوزه ترانزیت و صادرات استان داشته‌ایم و در حوزه واردات نیز بار‌ها با مقامات ملی گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا مسیر‌ها روان‌تر شود.

رحمانی با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی، مهم‌ترین اقدام تسهیل امور است، اضافه کرد: در آذربایجان‌غربی گام‌های اولیه برای این هدف برداشته شده و پیش‌نیاز‌ها و پس‌نیاز‌های توسعه در حال تأمین است.

وی با اعلام اینکه آذربایجان‌غربی در آینده‌ای نزدیک به استانی صنعتی، معدنی و توسعه‌یافته در عرصه مرزی تبدیل خواهد شد، افزود: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های ما تقویت ظرفیت انسانی به عنوان لایه‌ای بنیادین در مسیر توسعه و پیشرفت است.

در این مراسم از واحدهای نمونه کیفی و برگزیدگان حوزه استاندارد استان تجلیل به عمل آمد.