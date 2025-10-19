استاندار آذربایجان‌غربی گفت: تولید باکیفیت رمز حضور جهانی کالای ایرانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ استاندار آذربایجان‌غربی  امروز در مراسم بزرگداشت روز جهانی استاندارد در ارومیه، با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی، گفت: هر جا کارخانه‌های ما کالای باکیفیت تولید کنند، دنیا خواهان آن خواهد بود.

رضا رحمانی با اشاره به نقش راهبردی تولیدکنندگان در شرایط اقتصادی کنونی، افزود: تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند و وظیفه ماست که امور را برای آنان تسهیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید همه دستگاه‌ها هم‌افزا عمل کنند تا مسیر تولید کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تر شود، خاطرنشان کرد: با وجود ایجاد سامانه‌های متعدد برای تسهیل امور، گاهی این سامانه‌ها خود به مانعی برای کار تبدیل می‌شوند و حتی نبود نیرو در گمرک روند تجارت را کند می‌کند.

استاندار آذربایجان‌غربی به دستاورد‌های اقتصادی استان نیز اشاره کرده و افزود: در سال جاری رشد قابل‌توجهی در حوزه ترانزیت و صادرات استان داشته‌ایم و در حوزه واردات نیز بار‌ها با مقامات ملی گفت‌و‌گو کرده‌ایم تا مسیر‌ها روان‌تر شود.

رحمانی با بیان اینکه امروز در جنگ اقتصادی، مهم‌ترین اقدام تسهیل امور است، اضافه کرد: در آذربایجان‌غربی گام‌های اولیه برای این هدف برداشته شده و پیش‌نیاز‌ها و پس‌نیاز‌های توسعه در حال تأمین است.

وی با اعلام اینکه آذربایجان‌غربی در آینده‌ای نزدیک به استانی صنعتی، معدنی و توسعه‌یافته در عرصه مرزی تبدیل خواهد شد، افزود: یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های ما تقویت ظرفیت انسانی به عنوان لایه‌ای بنیادین در مسیر توسعه و پیشرفت است.

در این مراسم از واحدهای نمونه کیفی و برگزیدگان حوزه استاندارد استان تجلیل به عمل آمد.

برچسب ها: استاندارد ، کیفیت ، تولید کالای استاندارد ، آذربایجان غربی
خبرهای مرتبط
مدیر برنامه ریزی ستاد احیای دریاچه ارومیه:
دریاچه ارومیه؛ با تغییرات بنیادین الگوی مصرف قابل احیاست
آغاز تجارت مرزی در آذربایجان غربی
‍ راه اندازی صندوق ضمانت صادرات در آذربایجان غربی
همزمان با هفته دولت؛
آغاز طرح رایگان تبدیل خودرو‌های شخصی بنزینی به گازسوز در آذربایجان غربی
شهر خوی در وضعیت قرمز کم آبی
پیاده راه هسته مرکزی خوی دومین پیاده راه فنی و فرهنگی کشور
حمل‌ونقل رایگان زائران اربعین از مرز تمرچین تا اربیل
هوای سردشت سیاه شد
استاندار:
سنگ فرش آذربایجان‌غربی از طلاست/روان سازی صادرات و واردات طلا پیگیری می‌شود
سیلندر طبی بیمارستان‌های کشور در خوی تولید می شود+تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی غذاهای سنتی و محلی در ارومیه
تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند
آخرین اخبار
تولیدکنندگان در خط مقدم جنگ اقتصادی هستند
برگزاری چهارمین جشنواره بین‌المللی غذاهای سنتی و محلی در ارومیه
جهش تولید طلا در آذربایجان‌غربی/استان در مسیر رسیدن به ۵ استان برتر صنعتی کشور+عکس
آتش سوزی در سواحل پارک‌ملی دریاچه ارومیه مهار شد