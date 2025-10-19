به گفته رئیس جهاد کشاورزی گیلان، برداشت خرمالو تا پایان آذر ماه در این استان ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از آغاز برداشت خرمالو در باغ‌های این استان خبر داد و گفت: پیش بینی شده باغداران گیلانی امسال حدود ۲ هزار و ۹۰۰ تن خرمالو برداشت کنند.

او ارزش اقتصادی این میزان خرمالو را ۱۱ هزار و ۵۷ میلیارد ریال دانست و افزود: برداشت این محصول باغی تا پایان آذر ماه در گیلان ادامه دارد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، باغات خرمالو به صورت پراکنده در همه استان وجود دارد، اما بیشترین آنها در شهرستان‌های رودسر، لنگرود، املش، تالش، رضوانشهر و رشت قرار دارند.

محمدی به کیفیت مطلوب خرمالوی گیلان اشاره و تصریح کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی و اقلیم استان، این محصول پاییزی از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار است و به صورت تازه خوری مصرف می‌شود.

او همچنین از مبارزه غیرشیمیایی با آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات خرمالو خبر داد و اظهار کرد: با آموزش به باغداران و کشاورزان، روش‌های کنترلی و مبارزه‌ای در باغات اجرا می‌شود که بدون نیاز به استفاده از سموم مختلف، ضمن کنترل آفت و جلوگیری از خسارت اقتصادی، محصول سالم را تولید کنند.

