پیش‌بینی‌های هواشناسی استان تهران نشان می‌دهد که به دلیل تداوم ناپایداری جوی در مناطق پرتردد شهری، کیفیت هوای پایتخت در روز‌های آینده کاهش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس پیش‌بینی هواشناسی استان تهران، آسمان این استان در پنج روز آینده صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر همراه با وزش باد ملایم خواهد بود. همین موضوع حاکی از آن است که هوای پایتخت در این روز‌ها به نسبت ناسالم خواهد بود.

طبق اطلاعات موجود از هواشناسی، با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، در بعضی ساعات غبار محلی رقیق و کاهش نسبی کیفیت هوابه ویژه تا روز سه‌شنبه مورد انتظار است.

همچنین آسمان تهران روز دوشنبه صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد ملایم و از بعدازظهر افزایش ابر است که در این بازه زمانی با حداقل دمای ۱۶ درجه و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد خواهد بود. همچنین روز سه‌شنبه نیز هوای این استان صاف، همراه با غبار صبحگاهی، گاهی وزش باد ملایم از بعدازظهر افزایش ابر دور از انتظار نیست، دمای هوا در این روز با حداقل دمای ۱۷ درجه و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

