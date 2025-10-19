باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی؛ سیدرضا صالحی‌امیری امروز (یکشنبه ۲۷ مهر) در حاشیه دیدار با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رایزنان فرهنگی اعزامی به خارج از کشور، با تبیین راهبرد‌های کلان توسعه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری کشور، اظهار داشت: زمانی که از گردشگر، میراث‌فرهنگی و صنایع‌دستی سخن می‌گوییم، در واقع از یک منظومه منسجم سخن می‌رانیم. در داخل کشور، چارچوب‌ها و ساختار‌های مشخصی نظیر ستاد سفر، دستگاه‌های مسئول، نهاد‌های نظارتی، هتل‌ها و اقامتگاه‌ها وجود دارد؛ اما آنچه امروز در اولویت قرار دارد، معرفی ظرفیت عظیم و منحصر‌به‌فرد میراث‌فرهنگی ایران به جهانیان است.

وی با اشاره به جایگاه برجسته ایران در میان قدرت‌های فرهنگی جهان افزود: جمهوری اسلامی ایران در زمره ۱۰ قدرت برتر میراث‌فرهنگی جهان و ۲۰ مقصد برتر گردشگری بین‌المللی قرار دارد. در حوزه صنایع‌دستی نیز ایران با دارا بودن بیش از ۲۹۹ نوع از مجموع ۴۰۰ نوع صنایع‌دستی شناخته‌شده در جهان، از سرآمدان این حوزه است.

صالحی‌امیری با بیان اینکه استفاده مؤثر از ظرفیت‌های بیرونی لازمه تحقق اهداف فرهنگی و اقتصادی کشور است، گفت: سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ظرفیتی ارزشمند برای پیشبرد این مأموریت ملی است. نشست امروز نقطه عطفی در تعامل وزارت میراث‌فرهنگی و رایزنان فرهنگی اعزامی به بیش از ۳۰ کشور جهان به‌شمار می‌رود.

وی ادامه داد: در این نشست، درباره بیش از ۳۰ محور همکاری شامل سازوکار‌های جذب گردشگر، توسعه روابط فرهنگی، برگزاری جشنواره‌ها و رویداد‌های بین‌المللی، معرفی چهره تمدنی ایران از طریق تولید محتوای هدفمند، حضور نخبگان جهان در ایران و تقویت گفت‌و‌گو‌های فرهنگی میان ملت‌ها بحث و تبادل نظر شد. در نهایت، برای عملیاتی‌شدن این تصمیمات، کمیته‌ای مشترک میان معاونت بین‌الملل وزارتخانه و معاونت بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی تشکیل شد تا اقدامات به‌صورت مرحله‌ای، منسجم و بر پایه برنامه‌ریزی دقیق اجرا شود.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر اینکه گردشگری علاوه بر ابعاد اقتصادی، ابعاد فرهنگی و تمدنی عمیقی دارد، تصریح کرد: گردشگر خارجی به‌طور میانگین حدود هزار و ۲۷۴ دلار در ایران هزینه می‌کند، اما ارزش واقعی حضور او در کشور، در تصویری است که از ایران فرهنگی، تمدنی، طبیعت زیبا، جاذبه‌های تاریخی، صنایع‌دستی و فرش ایرانی با خود به جهان می‌برد. این پیام فرهنگی و تمدنی، سرمایه‌ای ماندگارتر از درآمد اقتصادی است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجارب جهانی در معرفی ظرفیت‌های ایران گفت: در حوزه جذب گردشگر، دنیا تجارب موفقی دارد. یکی از مؤثرترین روش‌ها، استفاده از ظرفیت چهره‌های ذی‌نفوذ و گروه‌های مرجع در حوزه‌های هنری، سینمایی، فرهنگی و موسیقایی است؛ افرادی که با حضور در ایران و مشاهده مستقیم زیبایی‌ها و ظرفیت‌های فرهنگی کشور، آنچه دیده‌اند را به زبان خود برای مخاطبان جهانی روایت می‌کنند.

صالحی‌امیری افزود: دعوت از این چهره‌ها، اگرچه ممکن است هزینه‌ای جزئی دربر داشته باشد، اما اثربخشی آن بسیار فراتر از تبلیغات مستقیم است.

وی تاکید کرد: وزارت میراث‌فرهنگی در زمینه تولید محتوای بین‌المللی، دعوت از نخبگان، حمایت از گروه‌های مرجع و تقویت ارتباطات فرهنگی، نقش فعالی ایفا خواهد کرد. با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مسیر دیپلماسی فرهنگی ایران با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه تمدنی ادامه خواهد یافت تا تصویر حقیقی ایران در جهان به شکلی شایسته و اثرگذار بازنمایی شود.