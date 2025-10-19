باشگاه خبرنگاران جوان - امروز -یکشنبه ۲۷ مهرماه- در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نیز بهای هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۳۸۹ تومان رسید و هر حواله دلار نیز ۷۰ هزار و ۲۸۰ تومان فروخته شد که نسبت به روز کاری گذشته (شنبه ۲۶ مهرماه) در اسکناس ۱۱۲ تومان و در حواله ۱۰۹ تومان ریزش داشت.

در بازار معاملات اسکناس، هر اسکناس یورو به ۸۴ هزار و ۳۷۶ تومان و حواله ۸۱ هزار و ۹۱۸ تومان قیمت‌گذاری شد که نسبت به شنبه در اسکناس ۲۵۲ تومان و در حواله ۲۴۵ تومان کاهش داشت.

درهم امارات نیز ۱۹ هزار و ۷۱۱ تومان و حواله آن نیز ۱۹ هزار و ۱۳۷ تومان، روبل روسیه ۸۹۲ تومان و حواله آن ۸۶۶ تومان کشف قیمت شد که به ترتیب درهم در اسکناس ۳۰ تومان و در حواله ۲۹ تومان کاهش و روبل نیز در اسکناس و حواله تغییری نداشت.

یوآن چین نیز ۱۰ هزار و ۱۵۸ تومان و حواله آن به قیمت ۹ هزار و ۸۶۲ تومان معامله شد که نسبت به شنبه در اسکناس ۱۵ تومان و در حواله ۱۴ تومان کاهش داشت. همچنین یکصد ین ژاپن در اسکناس به قیمت ۴۸ هزار و ۷۶ تومان و در حواله ۴۶ هزار و ۶۷۶ تومان به فروش رفت که در اسکناس ۱۴۴ تومان و در حواله۱۳۹ تومان کاهش داشت.

یک‌هزار وون کره جنوبی نیز ۵۰ هزارو ۶۸۵ تومان و حواله آن ۴۹ هزار و ۲۰۸ تومان قیمت‌گذاری شد که در اسکناس ۲۸۶ و در حواله ۲۷۹ تومان کاهش داشت.

قیمت روپیه هند نیز از سوی مرکز مبادله اعلام شد که بر این اساس هر اسکناس معادل ۸۲۲ تومان و هر حواله ۷۹۸ تومان قیمت خورد که نسبت به روز شنبه در اسکناس و حواله یک تومان کاهش داشت.

امروز در بازار ارز دیجیتال هر تتر حدود ۱۱۰ هزار تومان تعیین قیمت شد و در بازار غیررسمی ارز نیز هر دلار آمریکا در ادامه افزایش قیمت ۱۰۹ تا ۱۰۸ هزار تومان قیمت گذاری شد.

افزایش قیمت طلا در بازار تهران

همچنین تا لحظه درج این خبر، معامله گران در بازار طلا هر قطعه سکه طرح جدید (امامی) را ۱۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم (بهار آزادی) را ۱۱۰ میلیون تومان فروختند که نسبت به معاملات روز کاری گذشته به ترتیب سکه طرح جدید یک میلیون ۲۵۰ هزار و ۸۶۸ تومان و سکه طرح قدیم یک میلیون و ۴۰۳ هزار و ۹۶۱ تومان افزایش داشت.

امروز نیم سکه ۵۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان در بازار طلا قیمت خورد که نسبت به روز گذشته در نیم سکه ۵۱۵ هزار و ۱۴۹ تومان، در ربع سکه ۵۵۶ هزار و ۵۷۴ تومان و در سکه گرمی ۴۶ هزار و ۷۴۸ تومان افزایش داشت.

در روز جاری هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۱۱ میلیون و ۱۳۴ هزار تومان فروخته شد که در مقایسه با روز شنبه ۱۶۸ هزار و ۸۷۹ تومان افزایش داشت. هر گرم طلای ۲۴ عیار نیز با افزایش ۲۱۸ هزار و ۹۷۳ تومانی به ۱۴ میلیون و ۸۴۳ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز یک میلیون و ۷۱۱ هزار و۴۷۳ تومان افزایش داشت که به ۴۸ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان رسید.

بهای اونس طلای جهانی نیز نسبت به روز گذشته با افزایش ۱.۵ دلاری به چهار هزار و ۲۵۳ دلار رسید.

