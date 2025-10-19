سخنگوی مرکز مبادله گفت: امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در حراج شماره ۱۳۰ مرکز مبادله ایران، ۲۱ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۰۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه، در حراج شماره ۱۳۰ مرکز مبادله ایران، ۲۱ کیلوگرم به ارزش بیش از ۳۰۹ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفت؛ میانگین قیمت این حجم معاملات، ۱۴ میلیارد و ۷۳۷ میلیون تومان به ازای هر شمش طلای استاندارد ثبت شد. خریداران در این بازار، فعالان رسمی دارای مجوز در بازار طلا هستند.

‌گفتنی است، از ابتدای سال تاکنون، ۳۳ جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار شده است که در نتیجه آن، ۲۵۱۶ کیلوگرم شمش به ارزش حدود ۲۴.۷ هزار میلیارد تومان به فروش رسید.