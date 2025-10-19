معاون بسیج و امور استان‌های سازمان پدافند غیرعامل ایران گفت: آموزش عمومی و رزمایش‌های عملی، تاثیر روانی و عملی قابل‌توجهی بر شهروندان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار محمدعلی قمی روز یکشنبه در نشست با استاندار اردبیل اظهار کرد: تهدید، آسیب‌پذیری و پیامد آن از مؤلفه های اصلی مورد توجه در پدافند غیرعامل است و مدیریت پیشگیرانه در برابر تهدیدات جدید و اطمینان از آمادگی دستگاه‌های اجرایی از رسالت‌های مهم این سازمان تلقی می شود.

وی ادامه داد: طرح پاسخ، تداوم کارکرد و برگشت‌پذیری از راهبردهای کلان پدافند غیرعامل است و در استان اردبیل هم باید به این موضوعات بیشتر توجه شود.

سردار قمی خواستار احصای مسائل و تهدیدات استان اردبیل از سوی کارگروه‌های زیرمجموعه شورای پدافند غیرعامل شد.

ضرورت پیوست پدافندغیرعامل بر حوزه‌های عمران و اقتصاد

استاندار اردبیل هم در این جلسه گفت: تهدیدات حوزه‌های سایبری و فناوری در استان باید به‌صورت دقیق شناسایی و راهکارهای مقابله با آن تدوین شود.

مسعود امامی یگانه اظهار کرد: پدافند غیرعامل پیش‌نیاز مدیریت شرایط بحرانی است و تسلط بر فناوری‌های نوین از الزامات اصلی این حوزه به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت یکپارچه‌سازی ساختارها و تجمیع نیروهای پدافندی، امدادی و مدیریت بحران، افزود: پراکندگی و موازی‌کاری در زمان بحران موجب اتلاف هزینه و انرژی می‌شود و باید از آن جلوگیری کرد.

استاندار اردبیل آموزش تخصصی کارکنان و آموزش عمومی مردم را از اولویت‌های پدافند غیرعامل دانست و گفت: این آموزش‌ها تاب‌آوری جامعه را در شرایط بحرانی افزایش می‌دهد.

امامی یگانه همچنین بر لزوم نظارت و فعالیت بیشتر پدافند غیرعامل در موضوع دوگانه‌سوز کردن نانوایی‌ها و تدوین پیوست پدافند غیرعامل برای پروژه‌های عمرانی و واحدهای اقتصادی تأکید کرد.

آموزش عمومی و رزمایش نهادینه شود
