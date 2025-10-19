بازنشر فیلم عروسی دختر علی شمخانی پس از یک‌ونیم سال، شائبه یک بازی سیاسی تازه در فضای مجازی را زنده کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اینکه فیلم عروسی یک سال و نیم پیش دختر آقای شمخانی که همان زمان هم واکنش‌های زیادی را در پی داشت، چرا ناگهان دو روز است دوباره کل فضای مجازی را قبضه کرده، جای پرسش دارد و منتشرکنندگان و واکنش‌دهندگان به این فیلم هم مثل خوانندگان روزنامه تاریخ گذشته، وقت و انرژی خود را به‌عنوان مهره‌های یک بازی سیاسی به بازی گرفته‌اند.

شاید اگر سوابق علی شمخانی را ندانید و سرچ نکرده باشید، شنیدن تیتر وایرال شده در فضای مجازی درباره فیلم منتشر شده از شمخانی، به ذهن انسان این را متبادر می‌کند که سهل‌انگاری که یک جوان تازه در قامت سیاست قرار گرفته، باعث پخش فیلمی از او شده، اما برای کسانی که سوابق علی شمخانی را می‌دانند، عبارت «سهل‌انگاری» درباره پخش فیلم از قسمت زنانه عروسی دختر او، کمی عجیب به نظر می‌رسد.

غرض «مهر» از ورود به این محتوا، تکمیل پازل شطرنج‌بازان سیاسی پشت این ماجرا نیست؛ بلکه در ابتدا توضیح این ماجرا برای مخاطبان است که هر محتوای وایرالی و پربازدید در فضای مجازی، لزوماً خیرخواهانه بازنشر نشده (آن هم پس از یک سال و نیم) و ثانیاً تکرار این هشدار تکراری به مسئولان است که کاش ملزومات قرار گرفتن در جایگاه سیاسی‌شان را رعایت کنند و حواس‌شان به رفتار‌ها و اعمال خود اطرافیان‌شان باشد، تا پس از یک سال و نیم، هنوز به واسطه اعمال و رفتار آنها برای نظام مقدس جمهوری اسلامی هزینه‌‎تراشی نشود.

منبع: مهر

برچسب ها: فضای مجازی ، شمخانی
خبرهای مرتبط
لوازم خانگی ارزانی که هیچوقت به منزل نرسید
واکنش‌های مثبت کاربران انگلیسی زبان به تصاویر ایستگاه متروی مریم مقدس + فیلم
چرا نسل Z به امنیت سایبری اهمیت نمی‌دهد؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
آخرین اخبار
فقر این ماده حیاتی کار دست‌تان می‌دهد
از بی‌اخلاقی و دشمنی تا حواس‌پرتی و هزینه‌تراشی
وقتی ورزش هم قربانی «ادایی شدن» می‌شود
آیا آفریقای پیش از اروپا، بدون‌تمدن بود؟
جشنواره فیلم کوتاه؛ جایی که رؤیا‌های سینما قد می‌کشد
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
امیری که در سه سال، رهی صدساله رفت
فرازمینی‌ها حوصله ماجراجویی در فضا را ندارند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
شهید رجایی اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
وقتی علم ایرانی می‌بُرد: اسفنج هموستاتیک و واکنش‌ها در جهان
اگر دشمن حمله کرد، به این پناهگاه بروید