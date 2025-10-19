شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در خودروی سهند ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روز‌ها تاخیر در تحویل برخی از خودرو‌ها از سوی شرکت‌های مشتریان را چشم انتظار تحویل خودرو گذاشته است. شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیردر تحویل خودروی سهند از سوی شرکت پارس خودرو ابراز نارضایتی کرد. این در حالی است که قرار بود خودرو بهمن ماه سال گذشته تحویل داده شود.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

شرکت سایپا باید بهمن سال گذشته خودروی سهند را به ما تحویل می‌داد. با وجود اینکه تمام مبلغ تسویه شده شرکت پاسخگو نیست مثل بنده در کشورزیاد هستند. جالب اینکه هنوز خودروی ما را تحویل نداده ولی دوباره ثبت نام می‌کند.

