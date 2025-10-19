کم‌خونی و فقر آهن، یکی از شایع‌ترین، اما خاموش‌ترین بیماری‌ها است که بیشتر در میان زنان دیده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- به پزشک مراجعه و از میزان ریزش مو و خستگی‌های مداوم خود گله می‌کند و می‌گوید: «آقای دکتر من یه چندماهی میشه که مدام خستم، صبح‌ها به سختی از خواب بیدار می‌شم، ریزش مو دارم، هرسری موهامو شونه می‌کنم دسته دسته موهام میاد پایین و...» 

پزشک در پاسخ به او می‌گوید: «به احتمال زیاد دچار کم خونی و فقر آهن هستید، یک آزمایش بدید تا میزان آن را بررسی کنیم.»

کم‌خونی ناشی از فقر آهن نوعی از کم‌خونی است؛ اگر آهن کافی برای ساخت هموگلوبین وجود نداشته باشد این نوع از کم‌خونی ایجاد می‌شود. 

آهن جزئی ضروری برای ساخت هموگلوبین است. هموگلوبین (Hb) پروتئین موجود در گلبول‌های قرمز (RBC) است که به حمل اکسیژن به اندام‌ها و بافت‌های بدن کمک می‌کند. زمانی که مقدار هموگلوبین کاهش پیدا می‌کند، گلبول‌های قرمز کمتر و کوچکتری تولید می‌شود.

چرا به فقر آهن دچار می‌شویم؟

دلایل اصلی کم‌خونی فقر آهن در بزرگسالان خونریزی و از دست دادن خون «به ویژه خونریزی شدید قاعدگی و خونریزی در دستگاه گوارش»، بارداری، کاهش جذب آهن و عدم دریافت آهن به میزان کافی است.

علائم کمبود آهن و کم‌خونی

معمولاً کم‌خونی فقرآهن خفیف بدون علامت یا در ابتدا با علائم خفیفی مانند احساس ضعف یا خستگی بیشتر از حد معمول در حالت عادی یا بعد از ورزش خود را نشان می‌دهد.

اما در موارد شدیدتر سردرد، سرگیجه، تپش‌قلب، اشکال در تمرکز یا فکر کردن و... از جمله علائم فقر آهن به شمار می‌آیند.

علائم فقر آهن

در موارد بسیار شدید کم‌خونی و وضعیت قرمز فقر آهن، فرد بیمار با علائمی مانند ناخن‌های شکننده، احساس سبکی‌سر موقع ایستادن، پوست رنگ‌پریده، تنگی‌نفس، زخم و التهاب در دهان و زبان، ترک‌خوردگی گوشه لب، سندرم پای بی قرار، ریزش‌مو مواجه شوند.

عوارض کم‌خونی فقر آهن

گفتنی است که معمولاً کم خونی فقر آهن خفیف، مشکل خاصی برای فرد ایجاد نمی‌کند؛ اما در صورت عدم درمان، می‌تواند سلامت را به خطر بیندازد.

مشکلات قلبی، مشکلات دوران بارداری مانند زایمان زودرس، افزایش احتمال ابتلا به عفونت‌ها و... از جمله عوارض کم‌خونی فقرآهن است.

برای درمان فقر آهن چه بخوریم؟

مصرف مواد غذایی مانند گوشت «گوشت بره، مرغ و گوشت گاو»، لوبیا و حبوباتی مانند عدس، تخم کدو، کدو حلوایی، سبزیجات برگ‌دار مانند اسفناج، کشمش و سایر میوه‌های خشک‌شده مانند انجیر خشک، تخم‌مرغ و... می‌توان کمبود آهن خفیف را درمان و از بروز آن پیشگیری کرد. 

اما در موارد شدیدتر، فرد بیمار باید در کنار مصرف مواد غذایی حاوی آهن با مشورت پزشک از مکمل‌های دارویی حاوی آهن استفاده کند.

منبع: فارس

برچسب ها: کم خونی ، فقر آهن
خبرهای مرتبط
تولید داروی کم خونی توسط متخصصان ایرانی + فیلم
آیا مصرف جگر خام باعث رفع کم‌خونی می‌شود؟
لکه‌های سفید روی ناخن نشانه چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
آخرین اخبار
فقر این ماده حیاتی کار دست‌تان می‌دهد
از بی‌اخلاقی و دشمنی تا حواس‌پرتی و هزینه‌تراشی
وقتی ورزش هم قربانی «ادایی شدن» می‌شود
آیا آفریقای پیش از اروپا، بدون‌تمدن بود؟
جشنواره فیلم کوتاه؛ جایی که رؤیا‌های سینما قد می‌کشد
یک تصویر، یک روایت؛ مهرماه سال ۷۸، دربی فوتبال ایران
امیری که در سه سال، رهی صدساله رفت
فرازمینی‌ها حوصله ماجراجویی در فضا را ندارند
بختیار؛ الگو و سرمشق رضا پهلوی
مرثیه‌ای برای علوم انسانی در دانشگاه
زایمان در ۴۰ سالگی؛ شکستن باورهای نادرست
چرا مردم از اتو کردن لباس‌هایشان دست کشیده‌اند؟
قاضی پیاده‌رو/ شهرت مردی که درباره «راه رفتن شما» نظر می‌دهد!
سرنوشت پسران قذافی، مبارک و صدام چه شد؟
وقتی انسان‌ها اینترنت را از هوش مصنوعی پس گرفتند
سمی‌ترین مد تاریخ ایران/ پتو پلنگی چطور وارد خانه ایرانی‌ها شد؟
شهید رجایی اولین رییس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل
استرس مالی نمی‌گذارد ۷۰ درصد نسل Z خواب راحتی داشته باشند
وقتی علم ایرانی می‌بُرد: اسفنج هموستاتیک و واکنش‌ها در جهان
اگر دشمن حمله کرد، به این پناهگاه بروید