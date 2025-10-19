رعایت نکردن حق تقدم، علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ زینی‌وند، رئیس اداره کل تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در برنامه شهر امن گفت: رعایت نکردن حق تقدم، علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌های پایتخت است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: تصادف جاده ای ، حادثه خطرناک ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
آمار بالای تصادفات خودرو‌ها با موتورسیکلت در پایتخت + فیلم
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
عامل اصلی تصادفات منجر به فوت موتورسوار + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آخرین اخبار
علت اصلی تصادفات جرحی در تقاطع‌ها + فیلم
کاهش کیفیت هوای تهران در روز‌های آینده
فیلم دوربین مدار بسته زندان قزلحصار/ اعتصاب‌سازی، سناریوی جدید معاندین!
آمار بالای تصادفات خودرو‌ها با موتورسیکلت در پایتخت + فیلم
آخرین هشدار به شهرداری تهران درباب نظافت شهر و حفظ درختان
فعالیت ۱۷ هزار شرکت خارجی در کشور / اسناد دفترچه‌ای باید به سند حدنگار تبدیل شوند
هر دو مسیر تونل توحید امشب مسدود است
آغاز به کار بازارچه طهران قدیم و گذر گردشگری اقوام ایرانی در بوستان فدک
تفکر درآمدزایی شهرداری از طرح ترافیک نمک بر زخم مردم می‌پاشد
۹۹ درصد اراضی ملی تثبیت شدند
بیش از ۵ هزار شهروند تحت پوشش ویژه‌برنامه‌های سلامت قرار گرفتند
چمران: دیروز فاتحه برجام خوانده شد
توسعه خدمات رفاهی بازنشستگان بدون تحمیل بار مالی بر منابع صندوق بازنشستگی
آخرین وضعیت ترافیک صبحگاهی پایتخت
اجرای طرح آرمان ۶ در مساجد و مدارس تهران با همکاری شهرداری
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی آبان ماه سال ۱۴۰۴
پوشاک حجاب گران‌تر از سایر پوشاک نیست
۱۰۰ ضربه شلاق برای کابوس زنان
جابه‌جایی مرکز خدمات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ
کاهش کربن و تجارت سبز از محور‌های مشترک همکاری محیط‌‎زیستی ایران و ترکیه
سرهنگ پاشایی: اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است
مرگ زندانی قبل از اجرای حکم قصاص
آخرین جزئیات پیش ثبت نام حج ۱۴۰۵/ بانوان بیشتر از آقایان نام نویسی کردند
سردار موسوی پور: ۱۶۲۰ خودروی رها شده تا ۲۵ مهر در تهران شناسایی شد
آزادی ۱۸۵ زندانی در پی بازدید دادستان تهران از ندامتگاه‌های استان
اعمال محدودیت ۲۴ ساعته تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده است
محمدی: ۶۶۴ کودک تحت پوشش بهزیستی تهران به آغوش خانواده بازگشتند
هشدار سیلاب در جنوب کرمان و شمال کشور؛ هلال‌احمر در حالت آماده‌باش
آمادگی کامل فرمانداری تهران برای برگزاری انتخابات سالم و قانون‌مدار شوراها