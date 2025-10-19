باشگاه خبرنگاران جوان - زمانی که شیمون پرز [رئیسجمهور بین سالهای ۲۰۱۴-۲۰۰۷]در سال ۱۹۸۵ دستور بمباران مقر «سازمان آزادیبخش فلسطین» (PLO) در تونس را صادر کرد، میتوان حدس زد که سوگند وفاداریاش به دولت فلسطین را از یاد برده بود.
مایهِریتیج (MyHeritage) یک استارتاپ اسرائیلی است که با بهرهگیری از آرشیو دولتی اسرائیل، پایگاهی شامل بیش از ۶۷ هزار درخواست تابعیت را گردآوری کرده است؛ این درخواستها بین سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹۴۷، در دوران قیمومت بریتانیا بر فلسطین ثبت شدهاند.
اسناد نشان میدهند که شیمون پرز، که در آن زمان با نام «شیمون پرِسکی» (Szymon Perski) شناخته میشد، پیش از سفر به سرزمین تحت قیمومت بریتانیا، علاقهمندی خود را به «کار کشاورزی» اعلام کرده بود.
سند درخواست تابعیت شیمون پرز
در پایین برگه درخواست او، امضای او دیده میشود، همراه با جملهای که در آن آمده است: «من وفادار و مطیع دولت فلسطین خواهم بود.»
پرز به عنوان یکی از معماران اصلی تشکیل دولت اسرائیل شناخته میشود؛ بهویژه به سبب نقش محوریاش در پیشبرد طرحهایی برای تقویت ارتش اسرائیل (IDF) و نیز نقش تعیینکنندهاش در توسعه تسلیحات هستهای این کشور.
او در سال ۱۹۹۴ به دلیل نقش خود در شکلگیری «توافقنامه صلح اسلو» و دیگر تلاشهایش برای حلوفصل مناقشهٔ اسرائیل و فلسطین، جایزه صلح نوبل را دریافت کرد.
رئیسجمهور پیشین اسرائیل، شیمون پرز، بهعنوان پناهنده وارد فلسطین شد.
منبع: خبرآنلاین