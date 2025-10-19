آمریکا پیش از تشدید حملات رژیم اسرائیل در غزه، از این موضوع مطلع بود و در تلاش است با هماهنگی فرستادگان کاخ سفید، آینده این باریکه را کنترل کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد دولت ترامپ، درباره تشدید حملات رژیم اسرائیل در غزه که امروز رخ داد و این رژیم را یک قدم به از سرگیری نسل‌کشی نزدیک‌تر کرد، گفت که واشنگتن از این حملات مطلع بوده است.

مقامات آمریکایی و اسرائیلی گفتند که تل‌آویو پیش از حملات، دولت ترامپ را از طریق مرکز فرماندهی ایالات متحده که بر آتش‌بس نظارت دارد، مطلع کرده است.

یک مقام آمریکایی گفت که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه کاخ سفید و جرد کوشنر، مشاور ترامپ با ران درمر، وزیر امور راهبردی رژیم اسرائیل و سایر مقامات برای هماهنگی و بحث در مورد مراحل بعدی تماس تلفنی برقرار کردند.

این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن از اسرائیل خواسته است که «به طور متناسب پاسخ دهد، اما خویشتن‌داری نشان دهد.»

مقامات آمریکایی ادعا می‌کنند دولت ترامپ کنترل خود بر اجرای توافق صلح غزه را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد تا مطمئن شود که از هم نمی‌پاشد.

در همین حال، آمریکا به رژیم اسرائیل گفته است که «هیچ‌کس نمی‌خواهد به جنگ تمام‌عیار بازگردد».

یک مقام آمریکایی گفت: «۳۰ روز آینده بسیار مهم خواهد بود. ما اکنون مسئول آنچه در غزه در مورد اجرای توافق می‌گذرد هستیم. ما تصمیم گیرنده خواهیم بود.»

جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، استیو ویتکاف و کوشنر قرار است این هفته برای صحبت درباره اجرای مرحله بعدی توافق به سرزمین‌های اشغالی سفر کنند. گفته شده ویتکاف و کوشنر بر مواردی از قبیل تثبیت آتش‌بس، ادامه بازگرداندن اجساد اسرای متوفی، هماهنگی تحویل کمک‌های بشردوستانه به غزه، ایجاد یک نیروی تثبیت‌کننده بین‌المللی در غزه، کار بر روی برنامه‌هایی از قبیل «رفح جدید» و خلع سلاح حماس تمرکز خواهند داشت. 

ظهر امروز، در پی رخنه امنیتی خطرناک در میان مزدوران وابسته به ارتش رژیم اسرائیل در نوار غزه، شماری از نظامیان اسرائیلی در منطقه رفح کشته و زخمی شدند. هم‌زمان با این رخداد، ارتش رژیم صهیونیستی حملات هوایی خود را به مناطق شرق خان‌یونس، الدیر و جبالیا تشدید کرد. این رژیم حملاتی را در سرتاسر نوار غزه انجام داد و تا کنون چندین نفر را به شهادت رسانده است. این بزرگ‌ترین نقض آتش‌بس از زمان اعلام آن در ۱۸ مهرماه بوده است.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: نقض آتش بس ، دولت ترامپ ، استیو ویتکاف
