باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار یحیی محمودزاده روز یکشنبه در نشست بررسی احداث مسکن نیروهای مسلح استان ایلام اظهار کرد: تامین مسکن نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا بوده و همواره در دولت‌های مختلف این موضوع را به کارگزاران نظام سفارش کرده‌اند و ستاد کل نیروهای مسلح نیز هر سه ماه یک‌بار گزارشی در این خصوص به معظم‌له تقدیم می‌کند.

وی افزود: ستاد کل نیروهای مسلح نیز با درک این مساله تامین مسکن را جزو اولویت‌های برنامه‌ای خود قرار داده است.

سردار محمودزاده ادامه داد: راهبرد ستاد نیز به گونه‌ای ترسیم شده که فرد واجد شرایط پیش از رسیدن به دوره خدمت ۱۵ ساله بتواند در خانه شخصی خویش سکونت داشته باشد تا بار و کسری خانه‌های سازمانی نیز کاهش یابد.

فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به برگزاری نشست این قرارگاه در حضور رئیس جمهور و تاکید دکتر پزشکیان مبنی بر تشکیل کارگروه مسکن نیروهای مسلح در استان‌ها یادآور شد: تفاهم‌نامه ساخت ۷۰۰ هزار خانه برای نیروهای مسلح امضا شد که ساخت آن‌ها آغاز شده است.

سردار محمودزاده تاکید کرد: ۵۰۰ هزار خانه از این تعداد واحدهای مسکونی شخصی است و ۲۰۰ هزار واحد نیز به احداث خانه‌های سازمانی اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: ۵۴ هزار واحد از خانه‌های شخصی و ۱۴ هزار مسکن از منازل سازمانی نیروهای مسلح تکمیل و تحویل متقاضیان شده است.

فرمانده قرارگاه مسکن ستاد کل نیروهای مسلح گفت: ۶۷ درصد از فرآیند اجرا شده مسکن در زمین‌های متعلق به ستاد و با آورده نیروهای مسلح انجام گرفته است.

سردار محمودزاده به وضعیت ایلام در این خصوص پرداخت و ادامه داد: یک هزار و ۹۰ نفر از نیروهای مسلح استان پس از پالایش اطلاعات در چارچوب مسکن ملی مشمول این موضوع هستند که از این تعداد یک پروژه ۱۲۸ واحدی با پیشرفت ۸۸ درصد اکنون در حال ساخت است که پیش بینی می‌شود تا پایان امسال به اتمام برسد.

وی افزود: همچنین یک پروژه ۳۲ واحدی با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در ایلام در حال اجرا است و کار احداث پروژه ۱۲۸ واحدی دیگر نیز به‌تازگی آغاز شده و در مرحله خاک‌برداری قرار دارد.

منبع ایرنا