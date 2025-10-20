\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0628\u0648\u0633 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u060c \u062a\u0638\u0627\u0647\u0631\u0627\u062a \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u0645\u0631\u062f\u0645 \u0622\u0645\u0631\u06cc\u06a9\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0636 \u0628\u0647 \u0633\u06cc\u0627\u0633\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u060c\u0641\u0631\u0627\u0632 \u0648 \u0646\u0634\u06cc\u0628 \u0645\u0633\u06a9\u0646 \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0645\u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0646\u062f \u062d\u0630\u0641 \u0634\u062f\u0647 CFT \u0628\u062e\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u062a\u06cc\u062a\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0