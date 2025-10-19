باشگاه خبرنگاران جوان - حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست اتحادیه بین المجالس آسیایی که در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین نشست مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با بیان اینکه امروز جهان و به‌ویژه قاره آسیا در مسیرِ تحولاتِ شتابان جهانی قرار دارد، گفت: این تحولاتِ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی می‌توانند مرز‌ها و امنیت ملی کشور‌ها را به چالش بکشند، از این رو، همبستگی میان کشور‌های آسیایی بیش از هر زمان دیگری، ضروری است.

متن سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان ارجمند، خانم‌ها و آقایان؛

مایلم در آغازِ سخنانم، از فرصتِ حضور در میانِ همکارانم از مجالس کشور‌های آسیایی، ابرازِ خرسندی نمایم.

مجمعِ مجالس آسیایی، به‌عنوان نهادی با ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد، می‌تواند پیوند و همبستگی میان کشور‌های عضو را به‌طور ملموس، نمایان سازد و به ما کمک کند تا در مواجهه با چالش‌های مشترکِ منطقه‌ای و جهانی، تصمیمات هماهنگ و مؤثری اتخاذ کنیم.

همکاران گرامی؛

امروز جهان و به‌ویژه قاره آسیا در مسیرِ تحولاتِ شتابان جهانی قرار دارد؛ تحولاتِ سیاسی، اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی که مرز‌ها و امنیت ملی کشور‌ها را به چالش می‌کشند. از این رو، همبستگی میان کشور‌های آسیایی بیش از هر زمانِ دیگری، ضروری است.

در این راستا، مجمع مجالس آسیایی می‌تواند و باید نقش راهبردی خود را در سه سطحِ کلان ایفا کند:

۱) توسعه سیاست‌گذاریِ مشترک در مقابله با تهدیدات مشترک و نیز تقویت همگرایی اقتصادی و زیرساختی

۲) تحکیم صلح و امنیت در آسیا و خاورمیانه با استفاده از دیپلماسی پارلمانی برای پیشگیری از درگیری‌ها، نظارت بر رعایت حقوق بشر و مقابله با یکجانبه‌گرایی.

۳) تقویت همبستگی و ظرفیت قانونی نهاد‌های پارلمانی با ایجاد شبکه همکاری دائمی بین مجالس آسیایی

عالیجنابان؛

بر اساس آنچه گفته شد، برخی چالش‌های فوری، نیازمند اقدام مشترک فوری APA است.

این چالش‌ها نه تنها واقعیت‌های امروز جهان هستند، بلکه می‌توانند مبنایی برای اتحاد ما نیز باشند. یکی از موارد بارز این موضوعات، بحران غزه و نقض آشکار حقوق بشر و نسل کشی است.

آنچه در غزه گذشت، صرفاً یک منازعه سیاسی نیست؛ بلکه تراژدی انسانی و اخلاقی است که اصول بنیادین حقوق بین‌الملل را به چالش کشیده است.

با تأسف باید گفت که نهاد‌های بین‌المللی و قدرت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، در قبالِ این فجایع انسانی، اغلب سکوتی سنگین یا رویکردی دوگانه اتخاذ کرده‌اند؛ رویکردی که به تداوم ظلم و رنج مردم بی‌دفاع غزه انجامیدهاست.

در چنین شرایطی، کشور‌های آسیایی نمی‌توانند نظاره‌گر باشند. این قاره، که مهد تمدن‌ها و ارزش‌های انسانی است، باید با موضعی واحد و هماهنگ در چارچوب مجمع مجالس آسیایی، از تمامی ظرفیت‌های دیپلماتیک، پارلمانی و حقوقی خود برای توقف جنایات، رفع محاصره، تسهیل ارسال کمک‌های انسانی و حمایت از روندی عادلانه و پایدار برای صلح بهره گیرد.

موضوع مهم دوم، بحران مهاجرت ناشی از جنگ‌ها و تغییرات اقلیمی است که امنیت انسانی و ثبات منطقه‌ایرا در آسیا تهدید می‌کند و نیازمند سیاست‌های هماهنگ حمایتی و حقوقی است؛ و در نهایت، تهدیدات اقتصادی و محیط‌زیستی ناشی از سوءمدیریت منابع و تحریم‌های یک‌جانبه، که می‌توان با همکاری پارلمانی، سیاست‌های منطقه‌ای پیشگیرانه و حمایتی برای مقابله با آنها بهره گرفت.

همکاران گرامی؛

پایه‌گذاری یک پارلمان آسیایی جامع و واقعی، بهترین مسیر برای آینده است، زیرا این نهاد می‌تواند حافظ منافع کشور‌های آسیایی در مواجهه با چالش‌های فزاینده باشد. این مجمع باید با رویکردی پیشگیرانه، فعال و راهبردی عمل کند و صدای ملت‌های آسیایی را در عرصه جهانی برجسته سازد.

برای ایفای چنین نقشی، این مجمع با بین المللی سازی دبیرخانه و فرایندها، باید از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود و کشور‌های عضو حداکثر بهره لازم را ببرد تا صلح، امنیت، رفاه و حقوق انسانی در آسیا تضمین شود.

حضار گرامی؛

آسیا نقطه مشترک همه ما، گذشته و آینده ماست. با همگرایی آسیایی، می‌توان آینده‌ای در شان مردم آسیا ساخت.

از توجه شما سپاسگزارم.

بر اساس این گزارش، هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و با همراهی شمس‌الدین حسینی عضو هیات رئیسه کمیته دائمی امور سازمان ملل اتحادیه بین‌المجالس (IPU) و عضو شورای اجرایی IPU مجلس، حجت‌الاسلام والمسلمین آقاتهرانی نماینده مردم تهران در مجلس، رحیم زارع نماینده آباده در مجلس، رحمت‌الله نوروزی نماینده مردم علی آباد کتول در مجلس و خانم الهام آزاد نماینده مردم نایین در مجلس و عضو شورای اجرایی اتحادیه بین‌المجالس (IPU) مجلس شورای اسلامی به منظور شرکت در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس مجمع اتحادیه بین‌المجالس جهانی (IPU) با موضوع «حفظ هنجار‌های انسانی و حمایت از اقدامات بشردوستانه در زمان بحران و دموکراسی فراگیر برای جهانی پایدار» در ژنو حضور دارند.

