باشگاه خبرنگاران جوان - اسب NERCI D، از تولیدات مالکین ایرانی در کشور فرانسه، موفق شد رکورد گرانترین اسب مسابقه فروختهشده نژاد عرب در حراج معتبر مسابقه آرک دو تریومف سال ۲۰۲۵ فرانسه را از آن خود کند.
سازمان رسمی حراج آرکانا معتبرترین حراج کشور فرانسه است، که هر سال و پیش از برگزاری رویداد تاریخی و مهم «آرک دو تریومف» برگزار میشود و بهترین اسبهای عرب و تاروبرد کورسی (که بسیاری از آنها اسبهای محبوب و قهرمان مسابقات جایزه بزرگ گروه یک «سنکلو» و «آرک دو تریومف» هستند) را به حراج میگذارد.
یک ایرانی به نام دانیال جباری فعال حوزه اسبدوانی، تولید کننده اسب (D NERCI) رکورددار بالاترین فروش نسخهی ۲۰۲۵ این حراج شد.
عملکرد این اسب سه ساله مشتمل بر یک مقام اولی و یک مقام دومی از سه استارت بوده، و از جمله آیندهدارترین اسبهای مسابقه نژاد عرب به شمار میرود. Nerci D در فصل جدید در مسابقات اسبدوانی کشور قطر به رقابت خواهد پرداخت.
لازم به ذکر است این اولین حضور رسمی ایرانیان (در یک حراجی بینالمللی) در نقش تولیدکننده است.
دانیال جباری فعال حوزه اسبدوانی بینالملل از سال ۲۰۱۶ در کشور فرانسه در زمینه تولید و پرورش اسب کورسی (تاروبرد و عرب) فعال است.
همچنین اسب مراقیب (از جمله دیگر اسبهای تحت تملک دانیال جباری و مستقر در کشور فرانسه) است که در حراج آرکانای امسال موفق به کسب عنوان بهترین نریان تولیدکننده این حراجی از لحاظ مجموع رقم فروش قیمت کرهها (هم در میان کرههای سهساله و هم در دوسالهها) شده است.