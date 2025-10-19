باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حماس در واکنش به اتهامات اشغالگران درباره نقض آتش‌بس از سوی این جنبش، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما کاملاً به اجرای توافق پایبند بوده‌ایم و میانجی‌ها یا ضامن‌ها هیچ مدرکی دال بر نقض یا مانع‌تراشی از سوی ما ارائه نکرده‌اند.

حماس تاکید کرد: اشغالگران از روز اول توافق را نقض کردند و مرتکب جنایات متعدد و نقض‌های فاحش علیه غیرنظامیان شدند.

این جنبش اعلام کرد که رژیم اشغالگر حتی در مورد ورود کمک‌های بشردوستانه نیز توافق را نقض کرده و از ورود بسیاری از اقلام غذایی جلوگیری کرده است.

حماس در انتهای این بیانیه تاکید کرد: ما اشغالگران را کاملاً مسئول هرگونه وخامت یا فروپاشی توافق می‌دانیم و از میانجیگران می‌خواهیم برای توقف تجاوز آنها مداخله کنند.

رژیم اسرائیل امروز وارد مرحله جدیدی از نقض آتش‌بس شده و حملاتی در سراسر باریکه غزه انجام داده است. نشریه آکسیوس، ساعتی پیش گزارش داد که واشنگتن از قبل از این اقدامات مطلع بوده است.

حماس روز گذشته اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس (۱۸ مهرماه) رژیم اسرائیل ۴۷ بار آن را نقض کرده و به گفته منابع پزشکی، از آن زمان تا کنون دست کم ۵۱ فلسطینی به شهادت رسیده‌اند.

منبع: الجزیره