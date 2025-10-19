پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره تغییر و تحولات در مدیریت سرخپوشان و وضعیت هاشمیان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره پذیرش استعفای رضا درویش از مدیرعاملی سرخپوشان اظهار کرد: من فکر می‌کنم پرسپولیس از اول فصل اشکالاتی داشت و تصمیمات خوبی گرفته نشد از جمله برای جذب بازیکن ایرادات زیادی وجود داشت. به نظرم نقایصی وجود داشت و ما باید تیم خود را تکمیل می‌کردیم و این اتفاق نیفتاد. من تعجبم این است که پرسپولیس از همه زودتر نقل و انتقالات را شروع کرد و ۲ ماه هم در اردو بود، اما در این مدت تصمیمات خوبی گرفته نشد و بازیکنان خوبی جذب نشدند و حالا نمی‌دانم بر چه اساس بوده است.  

درخشان گفت: مدیرعامل و سرمربی ۲ عامل مهمی هستند و پرسپولیس باید به خوبی بسته می‌شد و این ۲ نفر نقش اساسی در بستن یک تیم خوب داشتند و انتظارات هواداران برای اینکه پرسپولیس خوب بازی کند و نتیجه خوبی بگیرد، برآورده نشد. البته این انتظار طبیعی است، چون هر ساله پرسپولیس را در بالای جدول می‌دیدیم، اما اکنون در شرایط خوبی نیست.  

او ادامه داد: ما باید بازنگری کنیم و ببینیم که هاشمیان در چه چیز‌هایی کمبود دارد و کمبودهایش را مرتفع کنند تا بتواند این چرخه را سریعتر و بهتر به گردش در بیاورد. در هر صورت استعفای درویش بحث جداگانه است و مهمترین  چیزی که اهمیت دارد، نوع بازی و نتیجه پرسپولیس است. حالا درویش باشد یا نباشد مهم نیست و هر آمدنی رفتنی است. به هر حال بهترین گزینه را برای مدیرعاملی پرسپولیس می‌گذارند و آن به هیئت مدیره بستگی دارد. اما الان باید یک بازبینی کنند و ببینند که هاشمیان چه مشکلاتی دارد و حتما جلسه‌ای بین هیئت مدیره و سرمربی تیم برگزار شود که ببینند باید چه کار‌هایی انجام شود تا تیم بازی‌های خوبی ارائه بدهد.  

درخشان درباره اینکه هواداران پرسپولیس معتقدند که افکار هاشمیان به درد پرسپولیس نمی‌خورد، گفت: نگاه هواداران با نگاه فنی فرق می‌کند و هوادار حق دارد و من حق را به هوادار می‌دهم؛ چون دوست دارد فوتبال مدرن، خوب  و شناور را ببیند. به نظرم به خواسته هوادار باید احترام گذاشت و هیئت مدیره باید جلسه‌ای بگذارد و بازنگری کند و ببیند که می‌تواند به هاشمیان کمک کند و یا با او ادامه بدهد. به هر حال هواداران می‌خواهند تیمشان بهتر بازی کند و شکل بهتری داشته باشد و در نهایت نتیجه خوبی بگیرد. امیدوارم بتوانند اشکالات تیم را برطرف کنند تا در هفته آینده پرسپولیس شاداب‌تری را ببینیم.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، رضا درویش ، وحید هاشمیان
خبرهای مرتبط
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
پیام رضا درویش بعد از استعفا از پرسپولیس
امروز سرمربی جدید پرسپولیس معرفی می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
آخرین اخبار
اسامی داوران استقلال و الوحدات اعلام شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ تیم والیبال دختران قدم نخست را محکم برداشت
لیورپول ۱-۲ منچستریونایتد/ شکستن طلسم ۹ ساله با چهارمین شکست پیاپی اشلوت+ فیلم
تثبیت صدرنشینی نساجی در لیگ یک/ نتیجه مشابه در ۷ بازی
گزینه ایتالیایی تیم ملی فوتبال ایران مربی سامپدوریا شد
تاتنهام ۱ - ۲ استون ویلا/ روند برد‌های متوالی شاگردان امری ادامه یافت
باید بهترین مدیرعامل را برای پرسپولیس بگذارند/ هیئت مدیره مشکلات هاشمیان را برطرف کند
دستیار مورد نظر قلعه نویی، مربی سمپدوریا شد
مبینا حیدری دهمین کاراته کای ایران در مسابقات قهرمانی جهان
اعتراض استقلال به تغییر ساعت بازی با فجر؛ تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان‌مان را می‌گیرد
اسب تولید کننده ایرانی، گرانترین خرید حراجی مشهور فرانسوی
برتری هندبال پسران ایران مقابل تایلند
برانکو مذاکره با پرسپولیس را تایید کرد
مهسا برزگر به مدال برنز بسنده کرد
شروع مقتدرانه کبدی پسران مقابل تایلند
الوحدات با ۳ غایب بزرگ برابر استقلال
نخستین شکست فصل یووه برابر شگفتی‌ساز سری‌ آ
ایران با ۷ مدال در جایگاه ششم قرار گرفت
دسترسی رایگان به اماکن ورزشی در سراسر کشور به مناسبت هفته تربیت‌بدنی
پیروزی نانسی با درخشش محمد امینی
مرتاضی نماینده پنچاک سیلات از سد حریف بحرینی گذشت
رویارویی شمالی‌ها در هفته چهارم لیگ برتر بسکتبال
۲۲ بازیکن اعزامی تیم ملی فوتبال بانوان، از سوی جعفری مشخص شد
تغییر ساعت دیدار فجر سپاسی - استقلال
دو بازیکن خیال ساپینتو را برای دیدار با الوحدات راحت کردند
دنیامالی: آماده تدوین و امضای تفاهم‌نامه همکاری با ژاپن هستیم
نتایج رقابت‌های ژیمناستیک هنری بانوان باشگاه‌های کشور
خبر خوش درباره وینگر ازبکستانی استقلال
پایان کار ملی‌پوشان روئینگ با کسب ۲ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز
برنامه مسابقات ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین