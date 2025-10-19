پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره تغییر و تحولات در مدیریت سرخپوشان و وضعیت هاشمیان توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان، پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس درباره پذیرش استعفای رضا درویش از مدیرعاملی سرخپوشان اظهار کرد: من فکر می‌کنم پرسپولیس از اول فصل اشکالاتی داشت و تصمیمات خوبی گرفته نشد از جمله برای جذب بازیکن ایرادات زیادی وجود داشت. به نظرم نقایصی وجود داشت و ما باید تیم خود را تکمیل می‌کردیم و این اتفاق نیفتاد. من تعجبم این است که پرسپولیس از همه زودتر نقل و انتقالات را شروع کرد و ۲ ماه هم در اردو بود، اما در این مدت تصمیمات خوبی گرفته نشد و بازیکنان خوبی جذب نشدند و حالا نمی‌دانم بر چه اساس بوده است.

درخشان گفت: مدیرعامل و سرمربی ۲ عامل مهمی هستند و پرسپولیس باید به خوبی بسته می‌شد و این ۲ نفر نقش اساسی در بستن یک تیم خوب داشتند و انتظارات هواداران برای اینکه پرسپولیس خوب بازی کند و نتیجه خوبی بگیرد، برآورده نشد. البته این انتظار طبیعی است، چون هر ساله پرسپولیس را در بالای جدول می‌دیدیم، اما اکنون در شرایط خوبی نیست.

او ادامه داد: ما باید بازنگری کنیم و ببینیم که هاشمیان در چه چیز‌هایی کمبود دارد و کمبودهایش را مرتفع کنند تا بتواند این چرخه را سریعتر و بهتر به گردش در بیاورد. در هر صورت استعفای درویش بحث جداگانه است و مهمترین چیزی که اهمیت دارد، نوع بازی و نتیجه پرسپولیس است. حالا درویش باشد یا نباشد مهم نیست و هر آمدنی رفتنی است. به هر حال بهترین گزینه را برای مدیرعاملی پرسپولیس می‌گذارند و آن به هیئت مدیره بستگی دارد. اما الان باید یک بازبینی کنند و ببینند که هاشمیان چه مشکلاتی دارد و حتما جلسه‌ای بین هیئت مدیره و سرمربی تیم برگزار شود که ببینند باید چه کار‌هایی انجام شود تا تیم بازی‌های خوبی ارائه بدهد.

درخشان درباره اینکه هواداران پرسپولیس معتقدند که افکار هاشمیان به درد پرسپولیس نمی‌خورد، گفت: نگاه هواداران با نگاه فنی فرق می‌کند و هوادار حق دارد و من حق را به هوادار می‌دهم؛ چون دوست دارد فوتبال مدرن، خوب و شناور را ببیند. به نظرم به خواسته هوادار باید احترام گذاشت و هیئت مدیره باید جلسه‌ای بگذارد و بازنگری کند و ببیند که می‌تواند به هاشمیان کمک کند و یا با او ادامه بدهد. به هر حال هواداران می‌خواهند تیمشان بهتر بازی کند و شکل بهتری داشته باشد و در نهایت نتیجه خوبی بگیرد. امیدوارم بتوانند اشکالات تیم را برطرف کنند تا در هفته آینده پرسپولیس شاداب‌تری را ببینیم.