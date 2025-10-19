مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز سه‌شنبه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - صادق ضیائیان  مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب  در برخی مناطق شرق و شمال هرمزگان و جنوب کرمان، افزایش ابر، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید، گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: فردا (دوشنبه) فقط در ارتفاعات جنوب و مرکز کرمان و شمال هرمزگان افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود. اواخر وقت در ارتفاعات شمال غرب افزایش ابر و رگبار پراکنده رخ خواهد داد.

او بیان کرد: روز سه‌شنبه با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در برخی نقاط آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، افزایش ابر، گاهی وزش باد و رگبار پراکنده پیش‌بینی می شود و از ساعات بعد از ظهر با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران، ابرناکی، بارش باران، گاهی رعد و برق، وزش باد و کاهش نسبی دما خواهد بود.

او بیان کرد: روز سه شنبه در نیمه غربی و دامنه های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید، گاهی همراه با گردوخاک و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود.

 

 

