به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ استان هرمزگان در حالی به استقبال انتخابات میرود که دو رویداد سیاسی مهم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی بهطور همزمان در حال شکلگیری است. این همزمانی، رقابت سیاسی در استان را پیچیده کرده است، چرا که نیروهای سیاسی و مدیران اجرایی ناگزیرند تمرکز خود را میان این دو عرصه تقسیم کنند. از طرف دیگر، کرسی میاندورهای مجلس، با توجه به خالی بودن یکی از صندلیهای حوزه مرکزی استان، از اهمیت ویژهای برخوردار است و نتیجه آن میتواند توازن میان جریانهای سیاسی، مدیریتی و فرهنگی استان را دستخوش تغییر کند.
این انتخابات را میتوان علاوه بر رقابت برای یک کرسی، آزمونی برای تعیین جهتگیری آرایش سیاسی هرمزگان در انتخابات آینده دانست. جریانهای اصولگرا، نیروهای میانهرو، مدیران باسابقه و چهرههای فرهنگی و مذهبی، همگی این رویداد را فرصتی برای سنجش محبوبیت و قدرت نفوذ خود در استان تلقی میکنند.
چهرههای مطرح و گرایشهای سیاسی
نامزدهای احتمالی به روز تکمیل و یا حذف میشود. در این تحلیل ۴ نامزد احتمالی را بررسی کردهایم.
۱- عبدالله آبسواران — مدیری میانهرو با رویکرد اقتصادی
عبدالله آبسواران از مدیران باسابقه استان است که سابقه عضویت در شورای شهر بندرعباس و فعالیت در بخشهای بانکی و اقتصادی را در کارنامه دارد. او به دلیل عدم وابستگی حزبی مشخص، چهرهای میانهرو و عملگرا است و همواره تلاش کرده تا از تقابلهای جناحی فاصله بگیرد. نقطه قوت آبسواران، ارتباط مستمر با اصناف و فعالان اقتصادی و شناخت دقیق از ساختار مالی و شهری بندرعباس است. اما محدود بودن پایگاه سیاسی او در شهرستانهای غیرمرکزی مانند قشم و حاجیآباد، از ضعفهای او محسوب میشود.
با توجه به شرایط کنونی استان، آبسواران میتواند نماینده گفتمان «توسعه و کارآمدی» باشد. او با ائتلافهای هوشمندانه با بخشهای اقتصادی و بدنه شهری، امکان ایجاد پایگاه رأی قابل اتکا را دارد، بهویژه در میان رأیدهندگان مستقل و غیرسیاسی که تمایل دارند مدیریت و برنامه محور بر شعارهای جناحی اولویت داشته باشد.
۲-حبیب بهادری — مدیر اجرایی با پشتوانه فرهنگی و مذهبی
حبیب بهادری از مدیران اجرایی باسابقه استان است که در طول سالهای فعالیت خود بهویژه در فرمانداری بندرعباس و استانداری، توانسته سابقهای پاک و مدیریت مؤثر از خود به جای بگذارد. او به جریانهای فرهنگی و مذهبی انقلاب اسلامینزدیک است و ارتباطی مستحکم با نهادهایی مانند آستان قدس رضوی و جبهه فرهنگی انقلابدارد. این ارتباط، باعث شده که بخش قابل توجهی از بدنه مذهبی، جهادی و هیئتهای فرهنگی استان از او حمایت کنند.
نقاط قوت بهادری شامل پاکدستی، نظم مدیریتی و اعتبار اخلاقی است. ضعف احتمالی او، نفوذ محدود در میان اصناف و بدنه اقتصادی بندرعباس است که میتواند باعث محدود شدن دامنه آرایش شود. در صورت ورود رسمی به انتخابات، او قادر خواهد بود محور ائتلاف بخشی از نیروهای فرهنگی و مذهبی استان شود و جایگاه خود را در این بخش تثبیت کند.
ستادهای انتخاباتی یکی از نمایندگان اسبق بندرعباس نیز ممکن است از وی حمایت کنند.
۳- عباس امینیزاده — مدیر باسابقه شهری با رویکرد اجرایی
عباس امینیزاده یکی از چهرههای شناختهشده در حوزه مدیریت شهری استان است. سابقه شهرداری و فرمانداری بندرعباس، او را به مدیری اجرایی و ساختارمند تبدیل کرده است. گرایش سیاسی او به جریاناصولگرای مدرن و مدیریتمحور نزدیک است و همکاریهای پیشین با مجموعههای حامی قالیباف، این گرایش را تقویت کرده است.
امینیزاده از شبکه گستردهای از مدیران شهری، شوراهای سابق و فعالان عمرانی برخوردار است که میتواند پایگاه رأی مطمئنی در مرکز استان برای او ایجاد کند. هرچند انتقاداتی نسبت به عملکرد گذشته شهرداری وجود دارد، توانایی او در سازماندهی و مدیریت اجرایی و برنامهمحور، او را به یکی از شانسهای اصلی این رقابت تبدیل کرده است. امینیزاده میتواند نماد جریان مدیریتی و اجرایی باشد که خواهان ثبات و کارآمدی در استان است.
۴- اسحاق عامری سیاهوئی — چهره علمی و برنامهمحور
اسحاق عامری سیاهوئی دارای دکترای مهندسی پزشکی و سابقه حضور در انتخابات مجلس دوازدهم است. او با تمرکز بر برنامههای علمی و توسعهمحور، بیشتر در میان نخبگان دانشگاهی و تحصیلکرده شناخته میشود و رویکرد او به مدیریت بر پایه تخصص و شفافیت است. هرچند تجربه اجرایی او محدودتر از دیگر رقباست، اما حضورش میتواند بخشی از رأی طبقه تحصیلکرده و بدنه نخبگانی استان را فعال کند.
عامری با ارائه برنامههای مشخص و علمی، و تأکید بر توسعه پایدار و بهبود زیرساختها، میتواند جایگاه خود را در میان رأیدهندگان مستقل تقویت کند. هرچند رقابت با چهرههای شناختهشده دشوار است، اما حمایت نخبگان دانشگاهی و جریانهای برنامهمحور میتواند به او امکان ورود مؤثر به عرصه انتخابات را بدهد.
تحلیل کلی فضای سیاسی
فضای انتخابات میاندورهای هرمزگان، بیش از آنکه بر رقابتهای جناحی سنتی تکیه کند، حول محورتجربه اجرایی، کارآمدی مدیریتی و پایگاه اجتماعی شکل گرفته است. چهرههای مدیر و اجرایی همچون امینیزاده و آبسواران، بیشترین شانس را در میان رأیدهندگان شهری دارند، در حالی که چهرههایی مانند بهادری میتوانند با پایگاه فرهنگی و مذهبی خود، آرای بخش مهمی از بدنه سنتی استان را جذب کنند. حضور عامری، اگرچه محدودتر، میتواند بخش نخبگان دانشگاهی و حرفهای را به صحنه بیاورد و به تنوع گفتمان در انتخابات کمک کند.
این انتخابات کوتاهمدت دو ساله، نهتنها تعیینکننده یک کرسی مجلس، بلکه آزمونی برای سنجش قدرت و نفوذ جریانهای سیاسی و فرهنگی استان است.
برنده واقعی کسی خواهد بود که بتواند میان سه محور مدیریت، فرهنگ و برنامه اقتصادی، توازن ایجاد کند و شبکههای محلی و شهری را با خود همراه کند.
شهروندان اطلاعات و اخبار انتخایاتی خود را درباره شوراهای اسلامی و مجلس با ما در میان بگذارند.
