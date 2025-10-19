باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه کمیته انرژی استان تهران امروز (یکشنبه) به میزبانی استانداری تهران برگزار شد و مسائل مختلفی از جمله ظرفیت‌های ایجاد انرژی خورشیدی در استان مورد بحث قرار گرفت.

محمدصادق معتمدیان استاندار تهران در این خصوص اظهار کرد: در استان تهران ۶ هزار مدرسه داریم؛ طبق گزارشات برنامه ریزی ۱۲۰۰ مدرسه (۴۷۵ مدرسه در تهران و ۷۲۵ مدرسه در شهرستان) برای نصب پنل‌های خورشیدی در این مدارس انجام شده است. با این حال اصناف هم می‌تواند کمک کند و در نصب پنل در ۴۸۰۰ مدرسه همراهی خواهد کرد. در این خصوص اقدامات نهایی انجام شود.

وی ادامه داد: همچنین حدود ۴ هزار مسجد در استان و ۱۸۰۰ مسجد در شهر تهران داریم؛ مساجد هم ظرفیت‌های خوبی برای نصب پنل دارند و می‌توان از ظرفیت آنها استفاده کرد. بالغ بر ۲۰۰ هزار انبار در استان تهران وجود دارد و این ظرفیت مغفول مانده است؛ می‌توان از این ظرفیت هم برای پنل‌های خورشیدی استفاده کرد.

همچنین معتمدیان تاکید کرد: روان سازی و تسهیل گری در مسیر کار سرمایه‌گذار حائز اهمیت است؛ مدیران در شهرستان‌ها توجیه شوند تا کار کشور در مسیر سیاست‌های دولت پیش برود. تسریع در روند کار سرمایه گذار و اقدامات نیز در اولویت ماست و به سرعت باید برنامه‌ها پیش برود.