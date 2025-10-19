باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان از امضای شش تفاهم‌نامه همکاری به ارزش بیش از یک میلیون و ۴۸ هزار دلار با چندین مؤسسه همکار خبر داد.

بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها، بودجه در بخش‌های مختلفی از جمله نظارت بر ساخت و ترمیم سرپناه‌های دایمی، توزیع بسته‌های ساختمانی، کمک‌های نقدی، مواد خوراکی، آموزش و بسته‌های بهداشتی در ۱۲ ولایت کشور شامل کابل، ننگرهار، کنر، دایکندی، بامیان، پکتیا، کندهار، هرات، جوزجان، بغلان، کندز و نیمروز هزینه خواهد شد.

هدف از این همکاری‌ها، بهبود وضعیت پناهجویان، مهاجران و عودت‌کنندگان و تسهیل روند بازسازی و زندگی بهتر آنان اعلام شده است.