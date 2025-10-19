باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های فوتبال فجر سپاسی شیراز و استقلال قرار است، چهارم آبان ماه سال جاری در ورزشگاه پارس شیراز روبه‌روی یکدیگر قرار بگیرند. قرار بود این بازی در ساعت در ساعت ۱۸ برگزار شود، اما سازمان لیگ اعلام کرد این بازی ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. تغییر برگزاری این بازی با اعتراض تند باشگاه استقلال همراه شد و آنها اطلاعیه‌ای را صادر کردند.

در اطلاعیه‌ای که روی کانال رسمی باشگاه استقلال قرار گرفته، آمده است:

امروز سازمان لیگ فوتبال ایران طی اطلاعیه‌ای ساعت مصاف استقلال و فجرسپاسی را تغییر داد. پیش از این قرار بود این دیدار ساعت ۱۸ برگزار شود و حالا مشخص نیست که دلیل این تغییر ساعت چیست.

این درحالی است که استقلال روز چهارشنبه از ساعت ۱۹:۳۰ میزبان یک دیدار ملی و بسیار مهم برابر الوحدات اردن است و برگزاری مصاف روز یکشنبه در ساعت ۱۵ علاوه بر اینکه مانع از تماشای بازی از سوی هواداران استقلال می‌شود، در نوع آماده‌سازی تیم از جمله ساعت صبحانه و ناهار و سفر استقلال به شیراز موثر خواهد بود.

متاسفانه این تصمیمات خلق‌الساعه همیشه گریبان استقلال را می‌گیرد. علاقمندان به فوتبال به خاطر دارند که فصل گذشته و در اوج سرمای کشور، بازی‌های استقلال در ساعات اوج سرمای هوا برگزار می‌شد و به درخواست‌های منطقی استقلال و هوادارانش توجهی نمی‌شد و اکنون مجددا شاهد همین موضوع به شکلی دیگر هستیم.

باشگاه استقلال طی درخواستی رسمی از سازمان لیگ، خواهان برگزاری بازی در همان ساعت ۱۸ است چراکه همه بازی‌های این هفته در همان ساعات برگزار می‌شود و تغییر زمان بازی استقلال شرایط عادلانه برگزاری آن مسابقه را از بین می‌برد.